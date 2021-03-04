Yüreğimiz herkese yeter

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Usta hoca, TFF'den MHK'ye, hakemlerden, VAR'a kadar birçok konuda sert açıklamalar yaptı. Terim "Beşiktaş maçında Vida'nın elinden seken topta Cüneyt Çakır'dı hakem. O gün bize öyle izah etti ki özür dileyecektik. E şimdi kendisi VAR'da duruyor. Bu neden penaltı o zaman. 2 gün önce VAR'daydı. Skandal bir karara imza attı. Şimdi yine VAR'da. Yine tartışılıyor" diye konuştu.

MOSTAFA'YI ATMAK YAZIKTIR

Fatih Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Mostafa'nın kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru itiyor. Hani faulün şiddeti önemliydi. Zorbay Küçük, Luyindama'nın 4 dikişlik kanamasında şiddeti yeterli görmedi demek ki. Cüneyt hoca sahadayken ağabeylerini VAR'a çağıramıyorlar korkudan. Cüneyt, VAR'dayken çağırmıyor. Bizim yüreğimiz her şeye yeter, hepsine yeter. Halil Umut Meler geçen sene 10 dakika uzatma verdin. Mostafa'nın kırmızısı 3 dakika 1 saniye sürdü. Bundan sonra isim isim her şeyi söyleyeceğim. Maç öncesi açıklama yapacaktık. Keşke yapsaymışız.