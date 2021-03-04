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Yüreğimiz herkese yeter

Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada, "’da skandal karar veren Çakır 2 gün sonra yine VAR’da. ağabeylerini VAR’a çağıramazlar korkudan. Bundan sonra isim hepsini konuşacağım" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:51 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Yüreğimiz herkese yeter

Teknik Direktörü karşılaşma sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Usta hoca, TFF'den 'ye, hakemlerden, VAR'a kadar birçok konuda sert açıklamalar yaptı. Terim " maçında 'nın elinden seken topta 'dı hakem. O gün bize öyle izah etti ki özür dileyecektik. E şimdi kendisi VAR'da duruyor. Bu neden penaltı o zaman. 2 gün önce VAR'daydı. Skandal bir karara imza attı. Şimdi yine VAR'da. Yine tartışılıyor" diye konuştu.

MOSTAFA'YI ATMAK YAZIKTIR
Fatih Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Mostafa'nın kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru itiyor. Hani faulün şiddeti önemliydi. , Luyindama'nın 4 dikişlik kanamasında şiddeti yeterli görmedi demek ki. sahadayken ağabeylerini VAR'a çağıramıyorlar korkudan. , VAR'dayken çağırmıyor. Bizim yüreğimiz her şeye yeter, hepsine yeter. geçen sene 10 dakika uzatma verdin. Mostafa'nın kırmızısı 3 dakika 1 saniye sürdü. Bundan sonra isim isim her şeyi söyleyeceğim. Maç öncesi açıklama yapacaktık. Keşke yapsaymışız.

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