Son dakika spor haberleri: Transferi olay olmuştu! Erencan Yardımcı'dan Galatasaray sözleri

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'un formasını giyen Erencan Yardımcı, Türkiye U19 Futbol Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu. 2017'de Galatasaray tarafından keşfedilen 19 yaşındaki forvet, "Galatasaray'a ne çok erken ne de çok geç geldim. İdeal bir yaşta geldim. Sonrasında da milli takıma gittim. Benim için hızlı bir yükseliş oldu" dedi.



"ÜMİT MİLLİ TAKIMI'NA VE İLERİSİNE HAZIRLANIYORUZ"

Türkiye U19 Milli Takımı'nda iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen genç futbolcu, "Çok iyi bir kamp geçiriyoruz, hocalarım ve burada çalışanlar bizlere karşı çok iyiler. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor. Ümit Milli Takımı'na ve ilerisine hazırlanıyoruz. U19 Şampiyonası iptal oldu ama kampı iptal etmedik ve bizim için iyi oldu" şeklinde konuştu.





"MİLLİ TAKIMLA AVRUPA'YA GİTTİĞİMİZDE SCOUT'LAR VE MENAJERLER MAÇLARIMIZI ÇOK FAZLA İZLİYOR"

Milli takım forması altında Avrupa'da oynadıkları maçların dikkatle takip edildiğini dile getiren Erencan Yardımcı, "Milli takımla Avrupa'ya gittiğimizde scout'lar ve menajerler maçlarımızı çok fazla izliyor. Avrupa'da alt yaş maçları çok önemseniyor. Avrupa'da oynadığımız maçlar bizim için podyum oluyor. Takımımızda yer bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



"GALATASARAY'A İDEAL YAŞTA GELDİM"

Amatörde mücadele eden Kocaeli ekibi 41 Futbol Kulübü'nden 2017 yılında Galatasaray'a gelen Erencan Yardımcı, "Galatasaray'a ne çok erken ne de çok geç geldim. İdeal bir yaşta geldim. Sonrasında da milli takıma gittim. Benim için hızlı bir yükseliş oldu" değerlendirmesinde bulundu.



"MANCHESTER CITY'DE OYNAMA HEDEFİM VAR"

Hem Galatasaray'a gelişi hem de milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giymesi için ise Yardımcı, "Buraya kadar kariyerimde hızlı yükseldim ama şimdi yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. A Milli Takım'da ve Avrupa'da forma giymek istiyorum. Özellikle Premier Lig ekibi Manchester City'de oynama hedefim var" ifadelerini kullandı.



"TRANSFERİM HIZLI GELİŞTİ EYÜPSPOR BENİM İÇİN İYİ BİR TERCİH OLDU"

Devre arasında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transferini de yorumlayan Erencan Yardımcı, şunları kaydetti: Transferim hızlı gelişti. Eyüpspor benim için iyi bir tercih oldu ve onu iyi kullanacağımı düşünüyorum. Başkan, hocalarım ve takımdaki ağabeylerimin bana karşı yaklaşımı çok iyi. İnşallah bunu iyi kullanırım ve hedeflerime daha hızlı bir şekilde giderim.