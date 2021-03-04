Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a PFDK şoku!

Son dakika spor haberleri: 'a PFDK şoku!

Başkanı , ikinci başkan , başkan yardımcısı ve sarı-kırmızılı futbolcu , (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 20:18 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 20:36
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a PFDK şoku!

'da başkan , kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; ikinci başkan ve başkan yardımcısı ise maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu de MKE Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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