Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da MKE Ankaragücü karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet camianın moralini bozdu.
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da MKE Ankaragücü karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet camianın moralini bozdu.
8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.
Sezon sonu ipi göğüslemek isteyen Aslan, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Operasyon için düğmeye basan Galatasaray'da genç ve potansiyeli yüksek isimler ayrı bir önem taşıyor.
Cimbom'da izleme ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in direktifi doğrultusunda hamlelerine devam ediyor.
ALT LİGLER MERCEK ALTINDA!
Ajansspor'un haberine göre, yaz transfer döneminde 3. Lig'den kadrosuna Kerem Aktürkoğlu'nu katan ve genç futbolcudan yadsınamıyacak verim elde eden Aslan'da alt ligler mercek altına alındı.
Geleceğe yatırım kapsamında hamlelerini yapacak olan Aslan, milli takımın da alt yaş kategorilerinde forma giyen iki ismi gündemine aldı.
CİMBOM'A AFYON'DAN STOPER!
Sarı kırmızılılar, Afjet Afyonspor'dan genç stoper Seyfettin Anıl Yaşar'ı takibe aldı. Bursaspor alt yapısından çıkan Seyfettin Anıl gösterdiği performansla Milli Takım yetkililerinin dikkatini çekti ve U19 Milli Takımı'na çağrıldı.
1.92'lik 18 yaşındaki sol ayaklı genç stoper bu sezon Afyon formasıyla 18 maçta görev aldı.
SOL KANADA BARIŞ ALPER MERT!
Öte yandan sarı-kırmızılılar, Ümit Milli Takım'da oynayan sol kanat Barış Alper Mert'i takibe aldı. Genç oyuncu, Ankara Keçiörengücü'nde bu sezon 26 maçta forma giydi ve 5 gol, 2 asist yaptı.
'AVRUPA EN BÜYÜK HAYALDİRr'
Ümit Milli Takıma'da çağrılan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu hedefinin Avrupa olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir.