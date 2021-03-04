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Son dakika spor haberleri: direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı 'a

Son dakika spor haberleri: deplasmanından puansız ayrılarak şampiyonluk yarışında yara alan 'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Genç ve potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna katma hedefinde olan sarı-kırmızılılar, teknik direktör 'in direktifleri doğrultusunda düğmeye bastı. Alt ligleri mercek altına alan scout ekibi, 2 genç yıldız adayını Terim'in önüne sundu. İşte transfer operasyonunun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 10:56
Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan 'da karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet camianın moralini bozdu.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

Sezon sonu ipi göğüslemek isteyen Aslan, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

Operasyon için düğmeye basan 'da genç ve potansiyeli yüksek isimler ayrı bir önem taşıyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

Cimbom'da izleme ekibi, teknik direktör 'in direktifi doğrultusunda hamlelerine devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

ALT LİGLER MERCEK ALTINDA!
Ajansspor'un haberine göre, yaz transfer döneminde 3. Lig'den kadrosuna Kerem Aktürkoğlu'nu katan ve genç futbolcudan yadsınamıyacak verim elde eden Aslan'da alt ligler mercek altına alındı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

Geleceğe yatırım kapsamında hamlelerini yapacak olan Aslan, milli takımın da alt yaş kategorilerinde forma giyen iki ismi gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

CİMBOM'A AFYON'DAN STOPER!
Sarı kırmızılılar, Afjet Afyonspor'dan genç stoper Seyfettin Anıl Yaşar'ı takibe aldı. Bursaspor alt yapısından çıkan Seyfettin Anıl gösterdiği performansla Milli Takım yetkililerinin dikkatini çekti ve U19 Milli Takımı'na çağrıldı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

1.92'lik 18 yaşındaki sol ayaklı genç stoper bu sezon Afyon formasıyla 18 maçta görev aldı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

SOL KANADA BARIŞ ALPER MERT!
Öte yandan sarı-kırmızılılar, Ümit Milli Takım'da oynayan sol kanat Barış Alper Mert'i takibe aldı. Genç oyuncu, Ankara Keçiörengücü'nde bu sezon 26 maçta forma giydi ve 5 gol, 2 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

'AVRUPA EN BÜYÜK HAYALDİRr'
Ümit Milli Takıma'da çağrılan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu hedefinin Avrupa olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir.

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