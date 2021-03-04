Son dakika spor haberleri: Fatih Terim direktifi verdi! 2 genç yıldız adayı Galatasaray'a

'AVRUPA EN BÜYÜK HAYALDİRr'

Ümit Milli Takıma'da çağrılan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu hedefinin Avrupa olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir.