Penaltı ve kırmızı darbe

Galatasaray, başkentte büyük darbe yedi, penaltı kararı, sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. Arda topu uzaklaştırmak isterken, hakem Meler penaltı düdüğü çaldı. Meler, Arda'nın topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı verdiğini belirtirken, bu karar sosyal medyada Galatasaray cephesi tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Cimbom, ayrıca Mohamed'i de kaybetti. İlk 5 lig maçında 5 gol atan Mohamed, İbrahim'e attığı dirsek sonucu direkt kırmızı gördü. PFDK'ya yaralayıcı hareketi nedeniyle sevk edilirse en az iki maç alması bekleniyor. Bu durumda Sivas ile Kayseri maçlarında yok.

28 HAFTADA 6 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Mohamed'in de kızarmasıyla, 6. kez kırmızı kart gördü. Mohamed dışında daha önce, Falcao, Etebo, Marcao, Emre Kılınç ve Diagne de ihraç olmuştu.