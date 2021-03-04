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Penaltı ve kırmızı darbe

Hakem ’in verdiği penaltı, sosyal medyada cephesinin büyük tepkisini çekti. Mohamed’in direkt kırmızı görmesi de tuz-biber ekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:58 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Penaltı ve kırmızı darbe

, başkentte büyük darbe yedi, penaltı kararı, sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. topu uzaklaştırmak isterken, hakem penaltı düdüğü çaldı. Meler, Arda'nın topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı verdiğini belirtirken, bu karar sosyal medyada Galatasaray cephesi tarafından büyük tepkiyle karşılandı. , ayrıca Mohamed'i de kaybetti. İlk 5 lig maçında 5 gol atan Mohamed, 'e attığı dirsek sonucu direkt kırmızı gördü. 'ya yaralayıcı hareketi nedeniyle sevk edilirse en az iki maç alması bekleniyor. Bu durumda ile maçlarında yok.

28 HAFTADA 6 KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray, bu sezon 'de Mohamed'in de kızarmasıyla, 6. kez kırmızı kart gördü. Mohamed dışında daha önce, , , , ve de ihraç olmuştu.

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