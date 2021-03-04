Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:53Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'ıntecrübeli oyuncusu Arda Turan maç sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR başındaki Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Sezon boyunca yapılan bazı hataları sıraladı: Beşiktaş maçında Diagne önce topa vuruyor, kafasına geliyor. 'Hocam önce topa vurdu' diyorsun, 'Ardacım tehlikeli' diyor. 'Tamam hocam, kırmızı' diyorsun. Alanya'da Luyindama olunca tehlikeli olmuyor. Biz yetmezsek Fatih Terim çıkar konuşur. Adalet bizim üstümüzden sağlanacaksa, razıyım. Ben 16 maç ceza aldım. Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama adaletli yönetin. Hocamız herkesi her şeyi nasıl yeneriz diye bir taktik bulur" Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz.