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Bunları yemiyoruz

'ın tecrübeli oyuncusu maç sonunda maçın hakemi ve VAR başındaki 'a tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:53 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Bunları yemiyoruz
'ın tecrübeli oyuncusu maç sonunda maçın hakemi ve VAR başındaki 'a tepki gösterdi. Sezon boyunca yapılan bazı hataları sıraladı: maçında önce topa vuruyor, kafasına geliyor. 'Hocam önce topa vurdu' diyorsun, 'Ardacım tehlikeli' diyor. 'Tamam hocam, kırmızı' diyorsun. 'da Luyindama olunca tehlikeli olmuyor. Biz yetmezsek çıkar konuşur. Adalet bizim üstümüzden sağlanacaksa, razıyım. Ben 16 maç ceza aldım. Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama adaletli yönetin. Hocamız herkesi her şeyi nasıl yeneriz diye bir taktik bulur" Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz.
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