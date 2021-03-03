Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den dikkat çeken Onyekuru kararı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü 'den dikkat çeken Onyekuru kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü , 'yu deplasmanında da ilk 11'de sürecek. Nijeryalı futbolcu yine bekleneni veremezse, karşılaşmasıyla birlikte yedek kulübesine çekilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:21 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 01:37
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den dikkat çeken Onyekuru kararı!

Galatasaray'a gelir gelmez deplasmanında attığı 2 golle galibiyeti getiren , maçında da perdeyi açan isim olmuştu. 'deki derbisiyle düşüşü başlayan Onyekuru, lig ve kupada oynadığı son 5 maçta golü unuttu. Sabah'ın haberine göre; performansı beğenilmeyen Nijeryalı yıldıza deplasmanında son bir şans verilecek. Beklentileri karşılamazsa hafta sonundaki maçıyla birlikte yedek kulübesine çekilecek.

ALTERNATİFİ ARDA, FEGHOULI 2. YARIDA
Teknik heyet, Onyekuru'nun alternatifi olarak 'ı belirledi. Feghouli'nin ilk 11'e dönecek olmasıyla 'ya yer arayan , Onyekuru toparlanmazsa Arda'yı sol açıkta görevlendirecek. Bozuk zemin yüzünden maçında riske edilmeyen Feghouli ise Ankaragücü deplasmanında ikinci yarıda şans bulacak. Cezayirli yıldızın pazar günkü Sivasspor maçına 11'de başlaması planlanıyor.

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