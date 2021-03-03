Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Ankaragücü Galatasaray maçında Fatih Terim rekor kırma şansını kaçırdı!

Son dakika spor haberleri: maçında rekor kırma şansını kaçırdı!

Teknik Direktörü , maçına 'üst üste maç kazanma' rekorunu egale etmek için çıkmıştı ancak bu hedefine ulaşamadı. Şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında üst üste 9 maç kazanan deneyimli teknik adam, deplasmanından yenilgiyle ayrılarak aynı başarıyı tekrarlama şansını kaybetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 21:10
Son dakika spor haberleri: Ankaragücü Galatasaray maçında Fatih Terim rekor kırma şansını kaçırdı!

'de haftaya lider giren , karşısında ummadığı bir mağlubiyet aldı. Ankaragücü maçına kadar oynadığı son 8 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, üst üste 9. galibiyet için çıktığı deplasmanında yıkıldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü de bu yenilgi sonrası kariyerindeki 'üst üste maç kazanma' rekorunu egale etme şansını yitirdi.

2011-2012 sezonunda üst üste 9 maç kazanan deneyimli teknik adam, Başkent deplasmanından yenilgiyle ayrılarak aynı başarıyı tekrarlayamadı.

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