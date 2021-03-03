Son dakika spor haberleri: Ankaragücü Galatasaray maçında Fatih Terim rekor kırma şansını kaçırdı!

Spor Toto Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray, Ankaragücü karşısında ummadığı bir mağlubiyet aldı. Ankaragücü maçına kadar oynadığı son 8 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, üst üste 9. galibiyet için çıktığı Başkent deplasmanında yıkıldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de bu yenilgi sonrası kariyerindeki 'üst üste maç kazanma' rekorunu egale etme şansını yitirdi.

2011-2012 sezonunda üst üste 9 maç kazanan deneyimli teknik adam, Başkent deplasmanından yenilgiyle ayrılarak aynı başarıyı tekrarlayamadı.