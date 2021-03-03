Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük fedekarlık! Öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika spor haberi: 'den büyük fedekarlık! Öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika spor haberi... Ailesini ikinci plana atan adeta ile yatıp Galatasaray ile kalkıyor. Tecrübeli hoca sürekli rakiplere ve bir sonraki maça çalışıyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:33
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den büyük fedekarlık! Öyle bir şey yaptı ki...

'de müthiş bir çıkış yakalayan 'da başarının en büyük mimarı hiç kuşkusuz teknik direktör ... Şampiyonluğa kilitlenen tecrübeli hocanın 'ya kamp kurduğu ortaya çıktı. Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkan Terim'in haftanın 2-3 günü evine gitmeyip tesislerde kaldığı belirlendi. Ailesini bile ikinci plana atan başarılı teknik adam şampiyonluk için ekstra mesai yapıyor. Terim sürekli rakiplere ve bir sonraki maça çalışıyor.

KAPTAN EŞLİK EDİYOR
Terim'e bazı günler kaptan 'ın da Florya'da eşlik ettiği belirtiliyor. Geçen yıldan bu yana kamp sistemini kaldıran Fatih Terim'in kararıyla futbolcular maçlardan önce tesislerde kalmak yerine evlerine gidiyor. ()

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