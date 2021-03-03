Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Marcao'dan açıklamalar!

Son dakika spor haberi: - maçının ardından 'dan açıklamalar!

Son dakika spor haberi... 'in 28. haftasında deplasmanından puansız dönen zirve yarışında büyük yara alırken, sarı-kırmızılıların tecrübeli savunmacısı karşılaşma sonu açıklamalarda bulundu. İşte Marcao'nun o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:14 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:32
Son dakika spor haberi: Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Marcao'dan açıklamalar!

'in 28. haftasında deplasmanda 'ne 2-1 mağlup olan 'da , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren Marcao, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Maç istediğimiz gibi gitmedi, çok fazla söylenecek bir şey yok. Yapacağımız tek şey dinlenmek ve sıradaki maça odaklanmak. Futbolla ilgili konuşmak istemiyorum. Garibe giden şeyler var. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda 'a ve 'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damgasını vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum. Bize çok rahat veriliyor, rakiplere aynı şey söz konusu değil." dedi.

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