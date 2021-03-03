Son dakika spor haberi: Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Marcao'dan açıklamalar!

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren Marcao, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Maç istediğimiz gibi gitmedi, çok fazla söylenecek bir şey yok. Yapacağımız tek şey dinlenmek ve sıradaki maça odaklanmak. Futbolla ilgili konuşmak istemiyorum. Garibe giden şeyler var. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda Donk'a ve Luyindama'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damgasını vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum. Bize çok rahat veriliyor, rakiplere aynı şey söz konusu değil." dedi.