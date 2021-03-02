Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

Son dakika haberleri | 'den sürpriz tercih! maçı 11'inde...

'in 28. haftasında lider deplasmanda 'nün konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , son oynanan maçında yeterli bir oyun ortaya koyamayan bir ismi yedeğe çekme kararı aldı. İşte Aslan'da maç öncesi yaşananlar ve muhtemel 11... | Son dakika GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 11:01
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

Lider , 'in 28. haftasında yarın deplasmanda MKE ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem yönetecek.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan , 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

MKE ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

, 'de oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçta da üçer puan elde etti. , bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, , , , ve 'u yendi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

, söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

, 'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

Ligin geride kalan bölümünde 52 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

Mustafa Muhammed, ligde sadece ile oynadıkları müsabakada gol atamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

MUSLERA İLE PUAN KAYBI YOK

, 'de tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın bu sezon forma giydiği 8 maçta da puan kaybetmedi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan müsabakasında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, bu sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta Yukatel Denizlispor ile yapılan karşılaşmayla sahalara döndü.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

Etkili performansıyla takımının son dönemdeki galibiyetlerinde önemli rol oynayan Muslera, görev aldığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken, diğer 3 müsabakada ise sadece birer gol yedi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

GEDSON YEDEĞE!

Teknik Direktörü 'in, maçında tam hazır görüntü sergileyemeyen Gedson Fernandes yerine 'ya şans vermesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz tercih! Ankaragücü maçı 11'inde...

MUHTEMEL 11

'ın karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Taylan, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

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