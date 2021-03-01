Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

Etebo'nun zirve performansı ise Alanyaspor deplasmanında geldi. Fatih Terim'in taktik stratejisinde önemli bir yer tutan Etebo, o maçta 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 2 kez top kaptı, 3 kez uzaklaştırma yaptı, 1 kez şut engelledi.

ERZURUM KARŞISINDA ZİRVE YAPTI Nijeryalı oyuncunun yüksek formu Erzurumspor karşılaşmasında da devam etti. Önceki 2 maçta pas isabet oranı %65 civarında olan Etebo, Erzurum karşısında bu rakamı da %94.1'e çekti.