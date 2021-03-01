Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında bekleneni tam olarak veremeyen ve sezon sonu bonservisi alınması düşünülmeyen Oghenekaro Etebo, son maçlarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Performansıyla da tam not aldı.
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında bekleneni tam olarak veremeyen ve sezon sonu bonservisi alınması düşünülmeyen Oghenekaro Etebo, son maçlarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Performansıyla da tam not aldı.
TAKIMDA TUTMAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Orta alanda Galatasaray'a büyük bir dinamizm katan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Nijeryalı orta saha için Sarı-Kırmızılı kulübün tutumu da değişime uğradı.
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Etebo'yu takımda tutmak için düğmeye bastı.
STOKE CITY İLE PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonu 7.5 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak takımda tutmaya çalışacağı ve sezon sonu Stoke City ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.
TAKIMDA KALMAK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEK
Galatasaray'da çok mutlu olan Etebo'nun da takımda kalmak için her türlü çabayı göstereceğini yönetime ilettiği öne sürüldü.
İSTATİSTİKLER
Öncelikle Kasımpaşa maçında Fatih Terim'den görevi alan Etebo, girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Nijeryalı oyuncu 2 şut engelledi, 1 top kaptı ve 2 kez pas arası yaptı.
Etebo'nun zirve performansı ise Alanyaspor deplasmanında geldi. Fatih Terim'in taktik stratejisinde önemli bir yer tutan Etebo, o maçta 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 2 kez top kaptı, 3 kez uzaklaştırma yaptı, 1 kez şut engelledi.
ERZURUM KARŞISINDA ZİRVE YAPTI
Nijeryalı oyuncunun yüksek formu Erzurumspor karşılaşmasında da devam etti. Önceki 2 maçta pas isabet oranı %65 civarında olan Etebo, Erzurum karşısında bu rakamı da %94.1'e çekti.
İkili mücadelelerdeki başarısını bu maçta da 11'de 7 ile devam ettirdi. 2 kez top kapan Etebo, 2 kez de pas arası yaptı.
SIFIR HATAYLA 3 KRİTİK MAÇ ÇIKARDI
Etebo, bu 3 maçta da gole, pozisyona, şuta ya da penaltıya neden olan bir hata yapmadı. (Takvim)