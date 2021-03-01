Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

Son dakika spor haberleri: 'da için karar verildi

Son dakika haberleri: Galatasaray sezon sonunda şampiyonluk planları yaparken bir yandan da gelecek sezon kadrosu için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda kiralık olan futbolcuların da akıbeti merak ediliyor. Sezon başında kadroya katılan için ise karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 22:28
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

'da sezonun ilk yarısında bekleneni tam olarak veremeyen ve sezon sonu bonservisi alınması düşünülmeyen Oghenekaro , son maçlarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Performansıyla da tam not aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

TAKIMDA TUTMAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Orta alanda 'a büyük bir dinamizm katan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Nijeryalı orta saha için Sarı-Kırmızılı kulübün tutumu da değişime uğradı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 'yu takımda tutmak için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

STOKE CITY İLE PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonu 7.5 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak takımda tutmaya çalışacağı ve sezon sonu Stoke City ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

TAKIMDA KALMAK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEK

'da çok mutlu olan 'nun da takımda kalmak için her türlü çabayı göstereceğini yönetime ilettiği öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

İSTATİSTİKLER

Öncelikle Kasımpaşa maçında Fatih Terim'den görevi alan , girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Nijeryalı oyuncu 2 şut engelledi, 1 top kaptı ve 2 kez pas arası yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

'nun zirve performansı ise Alanyaspor deplasmanında geldi. Fatih Terim'in taktik stratejisinde önemli bir yer tutan Etebo, o maçta 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 2 kez top kaptı, 3 kez uzaklaştırma yaptı, 1 kez şut engelledi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

ERZURUM KARŞISINDA ZİRVE YAPTI

Nijeryalı oyuncunun yüksek formu Erzurumspor karşılaşmasında da devam etti. Önceki 2 maçta pas isabet oranı %65 civarında olan , Erzurum karşısında bu rakamı da %94.1'e çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

İkili mücadelelerdeki başarısını bu maçta da 11'de 7 ile devam ettirdi. 2 kez top kapan , 2 kez de pas arası yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo için karar verildi

SIFIR HATAYLA 3 KRİTİK MAÇ ÇIKARDI

, bu 3 maçta da gole, pozisyona, şuta ya da penaltıya neden olan bir hata yapmadı. (Takvim)

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