Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'ya piyango vurdu! 4.4 milyon TL...

Her yıl için net 5 milyon euro garanti parası bulunan Galatasaay'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao'ya, sahalara döner dönmez piyango vurdu.
Her yıl için net 5 milyon euro garanti parası bulunan Galatasaay'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao'ya, sahalara döner dönmez piyango vurdu.
35 yaşındaki futbolcunun uzatmalarla beraber toplamda 10 dakikada sahada kalması, sözleşmesindeki bonus maddesinin yürürlüğe girmesi için yeterli oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre bu sezon ligde 9, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 maçta forma giyebilen Falcao'nun mukavelesinde, oynadığı maç sayısına yönelik bonusları bulunuyordu.
Falcao bu sezon 5 maça ilk 11'de çıkarken, sonradan oyuna dahil olduğu maçların sayısı da Erzurum maçıyla beraber 5'e çıkınca, toplamda 10 karşılaşmada sahada yer almış oldu.
Falcao, böylece 500 bin euro (4.4 milyon TL) ekstra bonusu cebine koymuş oldu. Kolombiyalı golcü, sakatlığı nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırırken, 1 karşılaşmada ise cezası nedeniyle forma giyemedi.