Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'ya piyango vurdu! 4.4 milyon TL...

Son dakika spor haberi: 'ın Kolombiyalı golcüsü 'ya piyango vurdu! 4.4 milyon TL...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü , uzun süren sakatlık sürecinin ardından ligde oynanan maçıyla yeniden sahalara dönmüştü. Yıldız futbolcunun oynadığı 10 dakikada bonus maddesi devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 09:01
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'ya piyango vurdu! 4.4 milyon TL...

Her yıl için net 5 milyon euro garanti parası bulunan Galatasaay'ın Kolombiyalı oyuncusu 'ya, sahalara döner dönmez piyango vurdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'ya piyango vurdu! 4.4 milyon TL...

35 yaşındaki futbolcunun uzatmalarla beraber toplamda 10 dakikada sahada kalması, sözleşmesindeki bonus maddesinin yürürlüğe girmesi için yeterli oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'ya piyango vurdu! 4.4 milyon TL...

Milliyet'te yer alan habere göre bu sezon ligde 9, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 maçta forma giyebilen 'nun mukavelesinde, oynadığı maç sayısına yönelik bonusları bulunuyordu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'ya piyango vurdu! 4.4 milyon TL...

bu sezon 5 maça ilk 11'de çıkarken, sonradan oyuna dahil olduğu maçların sayısı da Erzurum maçıyla beraber 5'e çıkınca, toplamda 10 karşılaşmada sahada yer almış oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'ya piyango vurdu! 4.4 milyon TL...

, böylece 500 bin euro (4.4 milyon TL) ekstra bonusu cebine koymuş oldu. Kolombiyalı golcü, sakatlığı nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırırken, 1 karşılaşmada ise cezası nedeniyle forma giyemedi.

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