Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'ya piyango vurdu! 4.4 milyon TL...

Falcao bu sezon 5 maça ilk 11'de çıkarken, sonradan oyuna dahil olduğu maçların sayısı da Erzurum maçıyla beraber 5'e çıkınca, toplamda 10 karşılaşmada sahada yer almış oldu.

Falcao, böylece 500 bin euro (4.4 milyon TL) ekstra bonusu cebine koymuş oldu. Kolombiyalı golcü, sakatlığı nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırırken, 1 karşılaşmada ise cezası nedeniyle forma giyemedi.