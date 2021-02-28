Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Son dakika spor haberleri: 'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Son dakika haberleri... 'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı 'u 2-0 yenerek zirvede hata yapmadı. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı da sözleşme yenilemeye bir maç daha yaklaştı. İşte o detay...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 09:59
Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların kalan 14 maçının 5'inde sahaya ilk 11'de çıkarsa mukavelesi otomatik uzayacak.

Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

'ın sözleşmesinin uzaması halinde 5 milyon TL maaş alacağı da bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme maddesine göre...

Bu sezon formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan deneyimli yıldız, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

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