Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray-BB Erzurumspor maçı değerlendirmesi!

AHMET ÇAKAR - ARDA HAMLE YAPMADI GOL DOĞRU
Maç öncesi hemen hemen hiç kimse Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünmüyordu, zaten düşünülen de oldu... Peki Galatasaray çok mu iyi oynadı? Hayır! Çok mu hızlı oynadı? Hayır! Rakibine pozisyon verdi mi? Evet! Peki nasıl kazandı? Cevap; kalite...
Bir 30 dakika çok sıkıcı... Derken bir korner, dönen top, orta, Onyekuru'nun kafası ve seken topa da vuran Mostafa Mohamed... Hemen arkasından da yine Mostafa Mohamed, geriden geliyor, rakip durmuş, dar açıdan çarprazdan direği kırarcasına bir mermi gibi vurup, maçı orada bitiriyor.
İkinci yarı bir ara Erzurumspor art arda pozisyonlar yakaladı... Özellikle birini atsalar ve maçı 2-1'e getirseler, ondan sonra Galatasaray strese girecekti ki olmadı... Şampiyonluk yarışında bu tip rakiplere karşı, yani senden çok daha aşağıdaki mütevazı takımlara karşı, sürpriz kayıplar yaşanmamalı...