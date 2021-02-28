Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray-BB Erzurumspor maçı değerlendirmesi!

Kötü de oynasan, rölantide de oynasan, kazanılmak zorunda. Mesela Fenerbahçe bunları yapamıyor. Evinde çok aşağıdaki Anadolu takımlarına çok tuhaf puan kayıpları yaşadılar. Sonuçta lig doludizgin devam ediyor. Maçta iki önemli, bir de önemsiz kritik pozisyon var.

Etebo'ya gösterilen kart yanlış. Faul bile yok. İkinci yarıda Onyekuru'nun Arda'ya atıp, ardından da gol olan pozisyonda elle kontrolü var. İptal kararı doğru. Fakat bir pozisyon var ki tam çizgide. O da Mostafa Mohamed'in attığı ikinci gol. Top ofsayttaki Arda'ya atılıyor, Arda durumu fark edip topa koşmuyor, fakat defans Arda'yı bir nebze de olsa takip ediyor, sonra duruyor, arkadan gelen Mohamed de golü atıyor.