Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

Büyük bir aşkla seyrediyorum. Beğeniyle izlerim santrforu. Beğendiğim santrfor tipleri vardır, Mustafa Muhammed bunlardan biri.

Baskı altında topu saklamayı bilen, takımını oynatmayı bilen, fedakar, arkadan gelene pozisyon çıkarabilen artı çerçeve melekesi olan, dönüş ve kafa ustalığı, havadan yerden her yerden topu içeri atma becerisi olan bir santrfor. Çift haneli rakamlara çok kısa sürede ulaşır.