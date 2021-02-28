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Son dakika haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

'in 27. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Mohamed'den gelirken, bu galibiyetle yeniden zirveyi ele geçirdi. Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan usta yorumcu, Mohamed ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 09:27 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 09:36
Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

, 'ın 'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi TRT Spor'da değerlendirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

"BİR AN ÖNCE BONSERİVİSİ ALINMALI"

5 gollük gol katkısı 5 maçta, 1 dublesi var, 1 maçı boş geçmiş. Satın alma opsiyonunun yarısını çıkardı. , çok teşrik-i mesai harcıyor transfere. Bence bir an önce, imkan doğrultusundaysa Mustafa'yı kazandırmalı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

Tutmak da kolay değil bu istatistiklerle. Paraya çevrilmesi gerekiyor 'in. İnanılmaz iyi bir transfer.

Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

Büyük bir aşkla seyrediyorum. Beğeniyle izlerim santrforu. Beğendiğim santrfor tipleri vardır, bunlardan biri.

Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

Baskı altında topu saklamayı bilen, takımını oynatmayı bilen, fedakar, arkadan gelene pozisyon çıkarabilen artı çerçeve melekesi olan, dönüş ve kafa ustalığı, havadan yerden her yerden topu içeri atma becerisi olan bir santrfor. Çift haneli rakamlara çok kısa sürede ulaşır.

Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

13'er gol katkısı ve . , katkı vermeye devam ediyor. 'nin çift haneli rakamlara ulaşan bir santrforu yok. Çok kısa sürede ulaşacak , çift haneli rakamlara.

Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

8 maçlık seri önemli. Devam ediyor. Birkaç pozisyon verdi 2-0'dan sonra. Orada Luyindama ve 'nun yüzde 100 verimli olduğunu söyleyemem. Zaman zaman aksadılar. Özellikle, Luyindama tarafı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

"RAHAT RAHAT SEYREDECEK"

favori çıktığı bir maç rahat kazandı. Arkasına yaslanıp rahat rahat - maçını seyredecek Galatasaray!

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