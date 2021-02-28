Son dakika Galatasaray haberleri | Usta yorumcudan o isme büyük övgü!

Tümer Metin, Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi TRT Spor'da değerlendirdi.
Tümer Metin, Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi TRT Spor'da değerlendirdi.
"BİR AN ÖNCE BONSERİVİSİ ALINMALI"
5 gollük gol katkısı 5 maçta, 1 dublesi var, 1 maçı boş geçmiş. Satın alma opsiyonunun yarısını çıkardı. Abdurrahim Bey, çok teşrik-i mesai harcıyor transfere. Bence bir an önce, imkan doğrultusundaysa Mustafa'yı kazandırmalı.
Tutmak da kolay değil bu istatistiklerle. Paraya çevrilmesi gerekiyor Mustafa Muhammed'in. İnanılmaz iyi bir transfer.
Büyük bir aşkla seyrediyorum. Beğeniyle izlerim santrforu. Beğendiğim santrfor tipleri vardır, Mustafa Muhammed bunlardan biri.
Baskı altında topu saklamayı bilen, takımını oynatmayı bilen, fedakar, arkadan gelene pozisyon çıkarabilen artı çerçeve melekesi olan, dönüş ve kafa ustalığı, havadan yerden her yerden topu içeri atma becerisi olan bir santrfor. Çift haneli rakamlara çok kısa sürede ulaşır.
13'er gol katkısı Larin ve Aboubakar. Mustafa Muhammed, katkı vermeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin çift haneli rakamlara ulaşan bir santrforu yok. Çok kısa sürede ulaşacak Mustafa Muhamme, çift haneli rakamlara.
8 maçlık seri önemli. Devam ediyor. Birkaç pozisyon verdi 2-0'dan sonra. Orada Luyindama ve Marcao'nun yüzde 100 verimli olduğunu söyleyemem. Zaman zaman aksadılar. Özellikle, Luyindama tarafı...
"RAHAT RAHAT SEYREDECEK"
Galatasaray favori çıktığı bir maç rahat kazandı. Arkasına yaslanıp rahat rahat Trabzonspor - Fenerbahçe maçını seyredecek Galatasaray!