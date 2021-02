Galatasaray'da Yedlin'e tebrik!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenerek üst üste 8'inci galibiyetini aldı. Puanını 57'ye yükselten Sarı-kırmızılılar, 27'nci haftayı da lider tamamladı.



Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından Yukatel Denizlispor maçıyla galibiyet serisine başlayan Fatih Terim'in öğrencileri, Erzurumspor zaferiyle üst üste 8'inci 3 puanını aldı. Puanını 57'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, diğer maçları beklemeksizin haftayı lider kapatmayı başardı.



MOSTAFA MOHAMED DURDURULAMIYOR



Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek Kulübü'nden kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, muhteşem performansını sürdürüyor. Erzurumspor karşısında takımının iki golünü de kaydeden Mısırlı futbolcu, 6'ncı resmi maçında 6'ncı golünü kaydetti. Takıma çok çabuk uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, taraftarların gönlünü de fethetti.



ARDA ÖNEMLİ ROL OYNADI



Mostafa Mohamed'in çok hızlı şekilde Galatasaray'a adapte olmasında kaptan Arda Turan önemli rol oynadı. Mısırlı golcü Florya'ya adım atar atmaz hemen ağabeylik yapmaya başlayan Arda, Mostafa ile özel olarak ilgilenirken, hem Galatasaray'ın hedeflerini hem de Süper Lig'deki oyun yapısını genç arkadaşına anlattı. Tecrübeli futbolcu saha içerisindeki performansıyla da alkış alıyor. Erzurum karşılaşmasında sahanın birçok noktasında görev yapan Arda, galibiyette anahtar rol oynayan isimlerden biri oldu.



YEDLİN'E TEBRİK



Ara transfer döneminin bir başka kahramanı DeAndre Yedlin de Erzurumspor karşılaşmasında teknik heyetten alkış alan diğer isim oldu. Sağ çizgiyi çok etkili kullanan ABD'li futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği görevleri yerine getirerek hocasından tebrik aldı.



FALCAO GERİ DÖNDÜ



Galatasaray'da Radamel Falcao 2 Ocak'ta oynanan Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez süre aldı. Bir süredir fiziksel eksikliklerini kapatmaya çalışan Kolombiyalı futbolcu, yavaş yavaş daha çok süre almaya başlayacak. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi de, yıldız oyuncudan ligin kalan bölümünde faydalanmak istiyor.



HER MAÇA AYNI CİDDİYETTE BAKILIYOR



Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, kazanılan her maçın ardından galibiyeti unutup yeni hedefe yüzünü çeviriyor. Sarı-kırmızılılar, şimdi ise MKE Ankaragücü maçına odaklanmaya başladı. Takım, kritik deplasmanda da kayıp vermek istemiyor.