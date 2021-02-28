Falcao 86’da oyunda

Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan Falcao ile Feghouli dün 21 kişilik kadroya alındı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:29Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan Falcao ile Feghouli dün 21 kişilik kadroya alındı. Kolombiyalı golcü son olarak 2 Ocak'ta İstanbul'da oynanan Antalyaspor mücadelesinde oynamıştı. Cezayirli futbolcu ise 24 Ocak'ta Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giymişti. Falcao 86. dakikada Mostafa'nın yerine oyuna dahil oldu. Kolombiyalı son golünü Erzurum'a atmıştı.