Haberler Galatasaray Falcao 86’da oyunda

86’da oyunda

'da sakatlıklarını atlatan ile Feghouli dün 21 kişilik kadroya alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:29 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
Falcao 86’da oyunda
'da sakatlıklarını atlatan ile Feghouli dün 21 kişilik kadroya alındı. Kolombiyalı golcü son olarak 2 Ocak'ta 'da oynanan mücadelesinde oynamıştı. Cezayirli futbolcu ise 24 Ocak'ta deplasmanında forma giymişti. Falcao 86. dakikada Mostafa'nın yerine oyuna dahil oldu. Kolombiyalı son golünü 'a atmıştı.
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