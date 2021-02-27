Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı 'in yeni adresini açıkladı

Son dakika spor haberleri: 'ın ara transfer döneminde 'ten kadrosuna kattığı , üst üste attığı gollerle camiayı memnun etti. Kısa süre içinde göze girmeyi başaran genç golcüyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Mostafa Mohamed'in Mısırlı eski bir yıldızla görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı ve 23 yaşındaki oyuncunun yeni adresini açıklandı. İşte flaş görüşmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 12:33 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:18
Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

'ın ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı takıma çabuk uyum sağladı.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

Üst üste attığı gollerle takıma faydalı olacağını gösteren Mısırlı santrfor, performansıyla taraftarın beğenisini kazandı.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

Ara transfer döneminde 'ın kadrosuna katılan , Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde 54. dakikada attığı golle sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isim oldu.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

'da Abdurrahim Albayrak, ile ilgili yaptığı açıklamada 4 milyon dolar olan opsiyonu kullanacaklarını ifade etmişti.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

Sarı-kırmızılı takımın çok şeyler beklediği genç golcüyle ilgili sürpriz bir transfer açıklaması geldi.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

futbolunun eski yıldızlarından olan ve 2012-13 sezonunda Türkiye'de Elazığspor forması giyen Amr Zaki, 'le ilgili konuştu.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

Bir dönem forması giyen eski Mısırlı yıldız, ile konuştuğunu söyledi ve 23 yaşındaki oyuncunun yeni hedefini duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

"PREMIER LİG'İ İSTİYOR"
23 yaşındaki vatandaşı ile konuştuğunu bildiren Zaki, "'e iki sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da bana bunun tutkusu olduğunu ve Süper Lig'in Premier Lig için bir adım olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

Amr Zaki, "Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak" açıklamasını yaptı.

Son dakika spor haberleri: Sürpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

22 MİLYON POUNDLUK TEKLİF
Bu arada basınında Mustafa Muhammed'le ilgili yine transfer haberleri yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Crystal Palace Kulübü'nün 22 milyon poundluk bir teklif yapabileceği kaydedildi.

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