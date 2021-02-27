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Son dakika spor haberleri: Erzurumspor maçının ardından 'den yönetime transfer teşekkürü!

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü , 2-0 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ocak ayında yapılan transferlerin takıma çok büyük güç kattığını belirten deneyimli teknik adam, "Transfer döneminde gelen oyunculardan memnunum, çok doğru seçimler olduğunu gösterdiler. Kulübümüzü ve ekibimizi kutluyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:34 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:37
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Erzurumspor maçının ardından Fatih Terim'den yönetime transfer teşekkürü!

Teknik Direktörü , 2-0 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu. 8'de 8 yaptıkları için çok mutlu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, ocak ayında yapılan transferler nedeniyle de yönetime ve ekibine teşekkür etti.

Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Oyuna çok iyi başladık, oyunun kontrolünü elimize aldık, genel olarak böyle oluyor zaten. Hemen rakip sahaya yıkmaya çalışıyoruz, bu sahada anca bu kadar oluyor, maalesef. Goller geç geldi biraz.

Rakip sadece 1 kere tehlikeli pozisyon yarattı, başka pozisyon vermedik. İkinci yarıda başka pozisyon vermemeliydik ama verdik. Sıkıntıya sokabilirdi bizi. Bizim için en sıkıntılı durum rakibin geçiş hücumları, geçiş hücumlarını savunmak zordur.

Güzel bir mücadele ve maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. BB Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz!

Transfer döneminde gelen oyunculardan memnunum, çok doğru seçimler olduğunu gösterdiler. Kulübümüzü ve ekibimizi kutluyorum

FEGHOULI VE FALCAO AÇIKLAMASI

Bugün 'yi sokamadık, risk vardı sokmak istemedim. Radamel 'yu gördük, Falcao'dur! Herkes elinden geleni vermeye çalışıyor."

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