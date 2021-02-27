Son dakika spor haberi: Galatasaray Erzurumspor maçı sonrası Fatih Terim'den Mohamed açıklaması!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Erzururumspor'u yeni transfer Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, Mısırlı golcü gollerinin yanında performansıyla da parmak ısırttı.

Yarattığı pozisyonlar ve 6. maçında attığı 6. golle adından söz ettiren ve şimdiden taraftarın bonservisinin alınması yönünde yönetime baskı yaparmaya başladığı Mohamed için Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunurken, "Bu yıl satın alma opsiyonunu aktif hale getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Karşılaşma sonrası tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim de Mohamed'in performansının altını çizerken, transferine dair de açıklamalarda bulundu. Terim açıklamasında "Bu tabii zaman içerisinde bizim görüşmemizden sonra bir karara bağlanacak bir şey. Herkesin olaya sıcak baktığı, sıcak yaklaştığı ortada. Orada bir sorun olacağını sanmıyorum. Bu bir yönetim kararıdır, ona da zaman vardır. Durumdan sadece onun adına sevinelim, hep atmasını isteyelim. Öbür konuları yönetim halleder." ifadelerini kullandı.