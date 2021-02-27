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Son dakika spor haberi: Erzurumspor maçı sonrası 'den açıklaması!

Son dakika spor haberi... ligin 27. haftasında Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederken, attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Karşılaşma sonrası de Mısırlı golcünün performansına dikkat çekerken, transferine dair de açıklamalarda bulundu. İşte o sözleri... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:06
Son dakika spor haberi: Galatasaray Erzurumspor maçı sonrası Fatih Terim'den Mohamed açıklaması!

'in 27. haftasında , sahasında ağırladığı 'u yeni transfer 'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, Mısırlı golcü gollerinin yanında performansıyla da parmak ısırttı.

Yarattığı pozisyonlar ve 6. maçında attığı 6. golle adından söz ettiren ve şimdiden taraftarın bonservisinin alınması yönünde yönetime baskı yaparmaya başladığı için geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunurken, "Bu yıl satın alma opsiyonunu aktif hale getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Karşılaşma sonrası tecrübeli çalıştırıcı de Mohamed'in performansının altını çizerken, transferine dair de açıklamalarda bulundu. Terim açıklamasında "Bu tabii zaman içerisinde bizim görüşmemizden sonra bir karara bağlanacak bir şey. Herkesin olaya sıcak baktığı, sıcak yaklaştığı ortada. Orada bir sorun olacağını sanmıyorum. Bu bir yönetim kararıdır, ona da zaman vardır. Durumdan sadece onun adına sevinelim, hep atmasını isteyelim. Öbür konuları yönetim halleder." ifadelerini kullandı.

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