Mısır'dan Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş açıklama! "Daha bir şey yapmadı"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed, ülkesi Mısır'da gündem olmaya devam ediyor.

Mısırlı eski milli futbolcu Emad Metep, Mohamed ile ilgili yaptığı açıklamada, golcü futbolcu için "Henüz bir şey yapmadı" dedi.

İşte o açıklama;

"Mostafa Mohamed hep aynı seviyede kalsaydı büyük kulüplerde oynardı. Ancak Zamalek'te devamlılığı yoktur. Ona yardım etmeliyiz ve kariyerine yeni başlıyor. Gerçeği inkar edemeyiz, aksi taktirde yalancı oluruz. Mostafa Mohamed her gün gelişen çok güçlü bir oyuncu ama henüz bir şey yapmadı."