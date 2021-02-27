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Mısır'dan Galatasaraylı için flaş açıklama! "Daha bir şey yapmadı"

'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı 'e dair flaş sözler... Mısırlı eski milli futbolcu Emad Meteb, On Time Sport adlı spor programında Mohamed'e ilişkin konuştu. Metep, yaptığı açıklamada Mohamed'in henüz bir başarı sağlamadığını ifade etti. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:42
Mısır'dan Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş açıklama! "Daha bir şey yapmadı"

'ın yıldız golcüsü , ülkesi Mısır'da gündem olmaya devam ediyor.

Mısırlı eski milli futbolcu Emad Metep, Mohamed ile ilgili yaptığı açıklamada, golcü futbolcu için "Henüz bir şey yapmadı" dedi.

İşte o açıklama;

"Mostafa Mohamed hep aynı seviyede kalsaydı büyük kulüplerde oynardı. Ancak Zamalek'te devamlılığı yoktur. Ona yardım etmeliyiz ve kariyerine yeni başlıyor. Gerçeği inkar edemeyiz, aksi taktirde yalancı oluruz. Mostafa Mohamed her gün gelişen çok güçlü bir oyuncu ama henüz bir şey yapmadı."

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