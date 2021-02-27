Galatasaray-BB. Erzurumspor: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada hata yapmayan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'ın golleri 38 ve 45. dakikalarda yeni transfer Mostafa Mohamed'den gelirken, Mısırlı golcü Süper Lig'de 5. maçındaki gol sayısını 5'e yükseltti.
Sarı-kırmızılılar bu skorla puanını 57'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Erzurumspor ise 25 puanla 18. sırada kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yaptıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi.
Ligde haftaya lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda küme düşme hattında uzaklaşmak isteyen Erzurum temsilcisini ağırladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya sürdüğü kadroda 26. haftada 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre değişiklik yapmadı.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli yer aldı.
FALCAO 2, FEGHOULİ 1 AY SONRA KADRODA
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay, Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ise yaklaşık 1 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi.
Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta yapılan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna girmesinin ardından sakatlanan Falcao, 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı ekibin ligin 21. haftasında 24 Ocak'ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Feghouli ise 5 lig, 1 kupa mücadelesinde kadroya giremedi.
ZEMİN DÜZELMEDİ
Türk Telekom Stadı'nın ağır zemini dikkati çekti. Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında yoğun kar yağışı ve temizleme çalışmalarında bozulan zemin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasına kadar toparlanamadı. Karşılaşma bozuk zeminde oynandı.