Son dakika spor haberleri: 'İrfan Can Kahveci motivasyonu: En az onun kadar değerlisin'

Bu sezon en çok forma giyen 3. oyuncu olan ve 4 gol atıp, 2 asistlik performans sergileyen Emre Kılınç'ın adı İrfan Can Kahveci transferinde geçince yönetim de hemen kolları sıvadı. Sabah'ın haberine göre; Oyuncusunu arayan 2. başkan Abdurrahim Albayrak, "Bizim için en az İrfan Can kadar değerlisin. Seni göndermemiz söz konusu olamaz. Çıkan haberlere sakın inanma'' uyarısında bulundu. Feghouli'nin sakatlığında tekrar ilk 11'deki yerine dönen Emre, kendisine güvenenleri boşa çıkarmadı. Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde asist yapıp, Alanya'da galibiyet golünü attı.