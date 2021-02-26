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Son dakika spor haberleri: ' Kahveci motivasyonu: En az onun kadar değerlisin'

Son dakika spor haberi... Ara transfer döneminde takasta adı geçen oyuncu 'ı arayan , “En az kadar değerlisin. Seni göndermemiz söz konusu değil” diyerek Kılınç’ı kendine getirdi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 01:02 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 07:03
Son dakika spor haberleri: 'İrfan Can Kahveci motivasyonu: En az onun kadar değerlisin'

Bu sezon en çok forma giyen 3. oyuncu olan ve 4 gol atıp, 2 asistlik performans sergileyen 'ın adı Kahveci transferinde geçince yönetim de hemen kolları sıvadı. Sabah'ın haberine göre; Oyuncusunu arayan 2. başkan , "Bizim için en az İrfan Can kadar değerlisin. Seni göndermemiz söz konusu olamaz. Çıkan haberlere sakın inanma'' uyarısında bulundu. 'nin sakatlığında tekrar ilk 11'deki yerine dönen , kendisine güvenenleri boşa çıkarmadı. 'deki derbisinde asist yapıp, 'da galibiyet golünü attı.

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