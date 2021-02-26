Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını attırdı! Süper Lig'in yıldızı...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda bir yandan zirve mücadelesi verilirken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları için kollar sıvandı.
Yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi ilk transferini de yaptı. İşte detaylar...
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in yıldız ismi Aytaç Kara ile ön protokol imzaladı.
Süper Lig'den başka takımların da ilgilendiği 27 yaşındaki Aytaç, gelen teklifleri Galatasaray'a söz verdiği için reddetti.
Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, bu sezon çıktığı 24 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.