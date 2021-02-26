Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını attırdı! Süper Lig'in yıldızı...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını attırdı! 'in yıldızı...

Son dakika haberleri... 'de 26. hafta itibarıyla lider konumda bulunan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig'in yıldız ismiyle ön protokol imzaladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 09:34
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını attırdı! Süper Lig'in yıldızı...

'de liderlik koltuğunda oturan , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını attırdı! Süper Lig'in yıldızı...

Sarı-kırmızılılarda bir yandan zirve mücadelesi verilirken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları için kollar sıvandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını attırdı! Süper Lig'in yıldızı...

Yoğun mesai harcayan yönetimi ilk transferini de yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını attırdı! Süper Lig'in yıldızı...

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 'in yıldız ismi Aytaç Kara ile ön protokol imzaladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını attırdı! Süper Lig'in yıldızı...

'den başka takımların da ilgilendiği 27 yaşındaki Aytaç, gelen teklifleri 'a söz verdiği için reddetti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını attırdı! Süper Lig'in yıldızı...

Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, bu sezon çıktığı 24 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

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