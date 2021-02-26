Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

Son dakika haberleri | 'den sürpriz 11 kararı! maçında...

'in 27. haftasında lider sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşmada mutlak 3 puan hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör ilk 11 konusunda da kararını verdi. Öncelikle sakatlığı geçen ve kulübede yer alacak. Terim, orta saha için de sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 12:55
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

Teknik Direktörü , Erzurum maçında da kazanan kadroyu bozmayacak! İşte sarı-kırmızılıların, maçı kadrosu...

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

Sarı kırmızılılarda iki yıldız futbolcu Sofiane ile Radamel , forma giyebilecek düzeye gelip fizik olarak hazır olsa da ilk 11'de yer almayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan ve özellikle son karşılaşmalarda kritik galibiyetlere imza atan 'da, teknik direktör sahada istediği mücadeleyi, futbolu sergileyen takımında değişikliğe gitmeyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

Sakatlıklarını atlatan ile takımla birlikte taktik idmanlarda yer alsa da , Erzurum maçında iki yıldızını da hamle oyuncusu olarak kullanabilir.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

YİNE GEDSON VE ETEBO

Deneyimli teknik adam aynı zamanda son 2 haftadır -Etebo ikilisinde istediği geri dönüşü alırken, performansını beğendiği iki ismi de takımdan kesmeyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

TAYLAN KULÜBEDE

Kısaca bu sezonun en banko ve en fazla süre alan ismi Antalyalı, Erzurum maçına da yedek kulübesinde başlayacak. 26 yaşındaki futbolcu Alanya'da da 79. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

KULÜBE NASIL OLACAK?

'de 17. sırada yer alan rakibine karşı 11'i ile başlamayı planlayan 'ın yedek kulübesi ise deyim yerinde ise adeta yıldızlar geçidi olacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

, , , , ve gibi isimler maça kulübede başlayacak ve hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

20 M EURO'LUK KULÜBE

Sarı kırmızılı takımın yedek kulübesinin değeri ise Erzurum maçında 20 milyon Euro'nun üzerinde olacak. Hürriyet'in haberine göre 'da bu 6 futbolcusunun toplam değeri yaklaşık 19.9 milyon Euro.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

MUHTEMEL 11

'ın karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

, , Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Onyekuru, Arda Turan, Mohamed.

SON DAKİKA