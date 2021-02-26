Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı! Erzurumspor maçında...

KULÜBE NASIL OLACAK? Süper Lig'de 17. sırada yer alan rakibine karşı Aytemiz Alanyaspor 11'i ile başlamayı planlayan Galatasaray'ın yedek kulübesi ise deyim yerinde ise adeta yıldızlar geçidi olacak.

Belhanda, Feghouli, Falcao, Taylan, Babel ve Emre Akbaba gibi isimler maça kulübede başlayacak ve hamle oyuncusu olarak kullanılacak.