Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

Buna karşılık "Bir daha 'kariyere para ödemeyeceğiz' diyen Terim'in, 32 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle düşünmediği ifade edildi.

Javi Martinez, son iki sezonda 7 kez sakatlandı. Son olarak corona virüsü kaptığı için 46 gün sahalardan uzak kaldı.