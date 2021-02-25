Haberler Galatasaray Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

'den yıldız isme veto! ...

Son dakika haberleri... 'de 26. hafta itibarıyla lider konumda bulunan Galatasaray'a, transferde sürpriz bir isim yazılmıştı. Teknik direktör 'in, 'le sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyu veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 08:13
Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

'de liderlik koltuğunda oturan , bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasına başladı.

Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

Sarı-kırmızılı takımın gündemine son olarak Alman devi 'te forma giyen Javi Martinez gelmişti.

Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

32 yaşındaki İspanyol önlibero için teknik direktör 'den vize çıkmadı. İşte ayrıntılar...

Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

Bundesliga ekibi 'te top koşturan Javi Martinez birkaç gündür 'a yazılıyor.

Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

Buna karşılık "Bir daha 'kariyere para ödemeyeceğiz' diyen Terim'in, 32 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle düşünmediği ifade edildi.

Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

Javi Martinez, son iki sezonda 7 kez sakatlandı. Son olarak corona virüsü kaptığı için 46 gün sahalardan uzak kaldı.

Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

Bavyera ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Javi Martinez, bu sezon 20 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

Yıldız futbolcu, İspanya Milli Takımı'nda ise 18 maça çıktı ancak skor üretemedi.

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