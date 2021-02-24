Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

11 HAZiRAN'A KADAR SÜRESİ VAR



Sözleşmesinde 4.35 milyon Euro'luk satın alma bedeli bulunan Henry Onyekuru için bu hakkın en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar kullanılması gerekiyor. Ancak Galatasaray bunun için mutlak bir oyuncu satmak zorunda...

Çünkü UEFA ile 2018 yılında imzalanan anlaşma 2021-22 sezonunda tamamlanacak. Ayrıca yapılan anlaşmaya göre 2019 yılını 20 milyon euro ve 2020'yi de 10 milyon euro zararla kapatması yönünde karar alınan Galatasaray, 2021 yılını ise borçsuz tamamlamak zorunda…



