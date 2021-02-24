Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

Süper Lig'de büyük bir çıkışa imza atan ve zirveye kurulan Galatasaray'da bir yanda da gelecek planları yapılıyor. Ara dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, yaz dönemi için de şimdiden çalışmalara başladı.
Süper Lig'de büyük bir çıkışa imza atan ve zirveye kurulan Galatasaray'da bir yanda da gelecek planları yapılıyor. Ara dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, yaz dönemi için de şimdiden çalışmalara başladı.
"Artık futbolcuların geçmişine yatırım yapmayacağız" diyen Fatih Terim, uzun yıllar sarı-kırmızılı formaya hizmet edecek bir kadro yapılandırması planlıyor. Buna göre öncelikle sezon sonunda maaşı yüksek ve yaşlı isimlerle yollar ayrılacak.
SAKATLIKTAN ÇIKAMADI
Gönderılecek isimler arasında 35 yaşındaki Radamel Falcao başı çekiyor. 2 sezonda 31 maçta forma giyen ve yaşadığı sakatlıklar sebebi ile 41 maç kaçıran Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı takıma maliyeti yıllık 5 milyon euro...
Falcao için gelecek teklifler değerlendirerek Kolombiyalı oyuncuyla yolları ayıracak. Yıllık 3.85 milyon euro kazancıyla takımın en çok kazanan ikinci ismi olan Feghouli de gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor.
WEST BROMWICH'E BAĞLI
2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli futbolcunun bedelsiz takımdan ayrılmasını istemeyen yönetim, yaz transfer döneminde Feghouli'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı formayla istenilen performansı sergileyemeyen Diagne de topun ağzında...
Ara transfer döneminde West Bromwich'e kiralık olarak giden Senegalli oyuncu, yeni takımının Premier Lig'de kalamaması halinde transfer döneminde başka bir takıma satılacak.
YÖNETİME LİSTESİNİ VERDİ
Galatasaray bu isimlerden gelecek bonservis geliri ile ilk olarak Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlarını kullanarak oyuncuların tapusunu alacak.
Ara transfer döneminde takıma katıldıktan sonra büyük katkı sağlayan iki isim sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemindeki ilk transferleri olacak. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği genç isimlerle temas kuracak ve sezon bitmeden anlaşılmaya çalışılacak.
Savaş ÇORLU
7 GOLLÜK KATKI YAPTILAR
Mısır'ın Zamalek takımından kiralanan Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 5 kar- şılaşmada 4 gol kaydetti. Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru ise 4 maçta ağlara 3 gol bıraktı. İki oyuncu sarı-kırmızılı ekibin ligde 7'de 7 yapıp liderliği tapulamasın da önemli rol oynadı.
11 HAZiRAN'A KADAR SÜRESİ VAR
Sözleşmesinde 4.35 milyon Euro'luk satın alma bedeli bulunan Henry Onyekuru için bu hakkın en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar kullanılması gerekiyor. Ancak Galatasaray bunun için mutlak bir oyuncu satmak zorunda...
Çünkü UEFA ile 2018 yılında imzalanan anlaşma 2021-22 sezonunda tamamlanacak. Ayrıca yapılan anlaşmaya göre 2019 yılını 20 milyon euro ve 2020'yi de 10 milyon euro zararla kapatması yönünde karar alınan Galatasaray, 2021 yılını ise borçsuz tamamlamak zorunda…
DIAGNE'DEN 8 MİLYON EURO GELEBİLİR
Onyekuru'nun bonervisinin alınması konusunda en büyük güvence Diagne... West Bromwich küme düşse de 4 milyon euro ödeyerek bonservisini alma konusunda protokol imzaladı. Çok fazla olmasa da umutlar West Brom'un, ligde kalması. Bu durumda Galatasaray'ın kasasına pazarlıksız 8 milyon euro girecek.
Bununla birlikte West Brom, ligde kalmayı başaramaz ve 4 milyon euro'ya golcü futbolcunun bonservisini alırsa da sarıkırmızılı takımın hakkını kaybetmeyecek. Çünkü İngiliz ekibi olur da Senegalli golcüyü alır ve farklı bir takıma satmak isterse 4 milyon euro'luk bölümünü her şartta G.Saray'a ödemek zorunda kalacak.