Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

Son dakika spor haberleri: 'da maden buldu! Bir yıldız daha...

Son dakika transfer haberleri: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray devre arasında yapılan transferlerle adından oldukça söz ettirmişti. Sarı-kırmızılıların en dikkat çeken transferi ise olmuştu. Sarı-kırmızılılar Mohamed'in ardından aynı ligden bir yıldızı daha gözüne kestirdi. Scout ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 21:44
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

'de 54 puanla zirvede yer alan ve sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

Ara transfer döneminde yaptığı 5 takviyeyle kadrosunu güçlendiren , gelecek sezon için çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

, 'ın Zamalek ekibinden 1.5 yıllığına kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan 'in ardından transferde rotasını yeniden Mısır'a çevirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

ALIOU DIENG LİSTEYE GİRDİ

'in haberine göre, sarı-kırmızılıların listesine giren son ismin olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

SCOUT EKİBİ OLUMLU RAPOR VERDİ

'ın Mohamed'i izlediği sırada dikkat çeken Malili ön libero, formasını giyiyor. Scout ekibinin 23 yaşındaki 'le ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

FATİH TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR

12 kez 'nın formasını giyen genç yıldız konusunda teknik direktör 'in kararı bekleniyor. Tecrübeli hocanın da onay vermesi halinde resmi girişimler başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

TRANSFERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

2019 yılında 'i transfer ederken Cezayir kulübü MC Alger'e 1.1 milyon Euro ödemiş, bu transfer ülkede büyük ses getirmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

Bu sezon 16 resmi maçta oynayan yıldız futbolcu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 'in piyasa değerinin 4 milyon Euro.

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