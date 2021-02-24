Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mısır'da maden buldu! Bir yıldız daha...

El Ahly 2019 yılında Dieng 'i transfer ederken Cezayir kulübü MC Alger'e 1.1 milyon Euro ödemiş, bu transfer ülkede büyük ses getirmişti.

Bu sezon 16 resmi maçta oynayan yıldız futbolcu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aliou Dieng'in piyasa değerinin 4 milyon Euro.