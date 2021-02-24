Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Son dakika spor haberleri: 'tan açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

'ın ara transfer döneminde 'ın takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı , şu ana kadar sergilediği performansla sarı-kırmızılı camiayı kendisine hayran bıraktı. Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, Mısır basınına konuşan bu konu hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:57 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:05
Son dakika spor haberleri: Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

'a ocak ayında transfer olan , attığı gollerle kısa sürede camianın kalbini çalmayı başardı. 2 milyon dolar karşılığında 'ten 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı golcünün, bu performansı sonrası bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı , basınından filgoal.com'a yaptığı açıklamada, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunan Mohamed hakkında flaş ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberleri: Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

"BANA 'BABA' DİYE HİTAP EDİYOR"
'ın maçı hazırlıklarına devam ettiği sürede idmanı ziyaret eden , ile konuştuğunu söyleyerek, "Dün takımla birlikteydim ve Mostafa ile konuştum. Bana 'baba' diye hitap ediyor. Performansından çok memnunum ve tüm halkı onu seviyor. Türkçe öğrenmeye başladı." dedi.

Son dakika spor haberleri: Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Albayrak, "Mohamed'in Bonservisini alacak mısınız?" sorusuna ise, "Bu yıl satın alma opsiyonunu aktif hale getireceğiz." şeklinde cevap verdi.

Son dakika spor haberleri: Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Albayrak, basınının sorduğu, " hangi efsaneyi hatırlatıyor?" sorusuna ise, "Metin Oktay gibi oynuyor ve bize onu hatırlatıyor." cevabını verdi.

Son dakika spor haberleri: Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

, transferinin ardından formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

SON DAKİKA