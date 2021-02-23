Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

Son dakika spor haberleri: 'da ve 'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

birbirinden zorlu maçların olduğu 7 maçlık virajda 21 puan topladı. Kaptanlar ve ise takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, “Ligde kolay maç yok. Rehavete kapılmak yok” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:44 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

, aralarında , deplasmanları içeride karşılaşması gibi birçok kritik randevunun olduğu 7 maçlık virajda kayıp yaşamadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

Topladığı 21 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılıların önünde nispeten kolay bir fikstür var. Ancak geçmiş yıllarda da "Dereyi geçip çayda boğulan" bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

Takım kaptanları ve arkadaşlarıyla kısa toplantılar yaparak "Ligde kolay maç yok. Rehavet yok" uyarısı yaptı. Konsantrasyonun bozulmaması gerektiğini anlattılar.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

FATİH TERİM DE GÖRÜŞÜYOR
Takım kaptanları Fernando ve gibi teknik direktör de öğrencilerine bu konuda uyarılar yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

Daha önce evlerinde kaybettikleri kritik puanları hatırlatan İmparator, "Benzer hatalar yaparsak yakaladığımız küçük avantajı kendi ellerimizle rakiplerimize veririz. Aynı ciddiyetle yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

Sarı-kırmızılı futbolcuların da antrenmanlardaki hırslı hali bir konsantrasyon kaybı yaşanmayacağının göstergesi gibi. Florya'dan her idmanda kemik sesleri yükseliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

ÇOK ATIYOR AZ YİYOR
, 7 maçlık seri yakalarken rakip ağları 16 defa sarstı. 2.28'lik bir ortalama tutturdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

Kalesinde ise 3 gol gördü. Hücumda ve etkisini gösterdi, kalede ise Fernando devleşti.

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