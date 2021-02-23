Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

Cimbom , aralarında F.Bahçe , Alanya deplasmanları içeride Başakşehir karşılaşması gibi birçok kritik randevunun olduğu 7 maçlık virajda kayıp yaşamadı.

Topladığı 21 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılıların önünde nispeten kolay bir fikstür var. Ancak geçmiş yıllarda da "Dereyi geçip çayda boğulan" Galatasaray bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor.