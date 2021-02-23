Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı! "Konsantrasyon"

Cimbom, aralarında F.Bahçe, Alanya deplasmanları içeride Başakşehir karşılaşması gibi birçok kritik randevunun olduğu 7 maçlık virajda kayıp yaşamadı.
Topladığı 21 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılıların önünde nispeten kolay bir fikstür var. Ancak geçmiş yıllarda da "Dereyi geçip çayda boğulan" Galatasaray bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor.
Takım kaptanları Muslera ve Arda Turan arkadaşlarıyla kısa toplantılar yaparak "Ligde kolay maç yok. Rehavet yok" uyarısı yaptı. Konsantrasyonun bozulmaması gerektiğini anlattılar.