Haberler Galatasaray Galatasaray'a Feghouli müjdesi! Resmen açıklandı

'a Feghouli müjdesi! Resmen açıklandı

, 'in 27'nci haftasında cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan , idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 14:10
Galatasaray'a Feghouli müjdesi! Resmen açıklandı

'ndeki antrenmana ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

'da sakatlığı atlatan , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. de fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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