Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

Aslan'dan Zorbay Küçük isyanı... Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem kararlarına tepki gösterdi. 22. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahasında Onyekuru ile mücadelesinde G.Saraylılar penaltı bekledi. Hakem, 'devam' dedi. VAR'a da gitmedi. Bu karar çok tartışıldı.
32 dakikada ise Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı sert faulde hakem Küçük, sarı kartına başvurdu. Pozisyonda Cimbom, kırmızı kart bekledi. Hakem ise bir kez daha VAR'a gitmedi.
Kırmızı kart beklenen pozisyon sonrası ise G.Saray, Twitter hesabından, Diagne'nin Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartın benzerinde Babacar'a sarı kart verildiğini belirtti.