Haberler Galatasaray Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

isyan büyük! 'dan maçı sonrası...

'da son dakika haberi... Onyekuru’nun Tayfur ile mücadelesinde penaltı, Babacar’ın Luyindama’ya faulünde ise kırmızı kart bekleyen Cimbom, hakem ’e isyan etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 00:20
Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

Aslan'dan isyanı... Sarı-Kırmızılılar, ile oynadığı maçta hakem kararlarına tepki gösterdi. 22. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahasında Onyekuru ile mücadelesinde G.Saraylılar penaltı bekledi. Hakem, 'devam' dedi. VAR'a da gitmedi. Bu karar çok tartışıldı.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

32 dakikada ise Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı sert faulde hakem Küçük, sarı kartına başvurdu. Pozisyonda Cimbom, kırmızı kart bekledi. Hakem ise bir kez daha VAR'a gitmedi.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

Kırmızı kart beklenen pozisyon sonrası ise G.Saray, Twitter hesabından, Diagne'nin Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartın benzerinde Babacar'a sarı kart verildiğini belirtti.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

Karara isyan etti. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin büyük tepkisine maruz kalan 'e G.Saray taraftarı da sosyal medya üzerinden yüklendi. Taraftarlar, Küçük'ü sert sözlerle eleştirdi.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda G.Saray penaltı bekledi.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

Luyindama'YA Babacar'ın yaptığı faulde sarı kart çıktı.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

G.Saray, Luyindama'ya yapılan ve sarı kart çıkan faul sonrası Diagne'nin Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartı hatırlattı.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası...

'ün verdiği ve vermediği kararlar Alanya-G. Saray maçına damga vurdu. (TAKVİM)

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