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Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! ...

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 'ın attığı golle 1-0 sona erdi. Karşılaşmaya damga vuran isim ise kurtarışlarıyla oldu. basını da maç sonu tecrübeli kaleci ile ilgili bombayı patlattı. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 09:15 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 09:18
Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Galatasaray...

MUSLERA MAÇA DAMGA VURDU

Cimbom'da kalesine döndükten sonra rakiplere geçit vermeyen Kaptan , dün de kritik kurtarışlara imza attı.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Galatasaray...

KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

90 dakika boyunca motivasyonu kaybolmayan ve rakibin 6 kritik şutunu saf dışı bırakan Muslera, bu sezon oynadığı 7 maçın dördünden gol yemeden ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Galatasaray...

, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 7 Süper Lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtardı ve yüzde 90'lık bir kurtarış yüzdesi yakaladı.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Galatasaray...

GALATASARAY SERİYE BAĞLADI

Cim-Bom, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Galatasaray...

, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya'yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan Aslan, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Galatasaray...

SÖZLEŞME SÜRPRİZİ

'ın başarılı file bekçisi , sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için gün sayıyor.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Galatasaray...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

basınının haberine göre sarı-kırmızılı yönetim Muslera için harekete geçti. Urguaylı yıldızın Daniel Fonseca ile yönetimi görüşmelere başladı.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Galatasaray...

YILLIK 3 MİLYON 575 BİN EURO KAZANIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki kalecinin 3 milyon 575 bin euro olan net maaşında indirime gitmesi bekleniyor. (Milliyet)

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