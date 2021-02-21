Son dakika spor haberleri: İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren gol 14. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.
MUSLERA MAÇA DAMGA VURDU
Cimbom'da kalesine döndükten sonra rakiplere geçit vermeyen Kaptan Fernando Muslera, dün de kritik kurtarışlara imza attı.
KALESİNİ GOLE KAPATIYOR
90 dakika boyunca motivasyonu kaybolmayan ve rakibin 6 kritik şutunu saf dışı bırakan Muslera, bu sezon oynadığı 7 maçın dördünden gol yemeden ayrıldı.
Fernando Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 7 Süper Lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtardı ve yüzde 90'lık bir kurtarış yüzdesi yakaladı.
GALATASARAY SERİYE BAĞLADI
Cim-Bom, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı.
Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya'yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan Aslan, kalesinde sadece 3 gol gördü.
SÖZLEŞME SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için gün sayıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalyan basınının haberine göre sarı-kırmızılı yönetim Muslera için harekete geçti. Urguaylı yıldızın Daniel Fonseca ile Galatasaray yönetimi görüşmelere başladı.
YILLIK 3 MİLYON 575 BİN EURO KAZANIYOR
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki kalecinin 3 milyon 575 bin euro olan net maaşında indirime gitmesi bekleniyor. (Milliyet)