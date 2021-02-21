Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Süper Lig'in 26. haftasının en dikkat çeken ve zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelesinde Galatasaray, zorlu rakibi Alanyaspor'a konuk oldu.
Karşılaşmada gülen taraf Emre Kılınç'ın kaydettiği golle Galatasaray olurken, sarı-kırmızılılar zorlu bir virajı kayıpsız dönerek, liderliğini perçinlemiş oldu.
Mücadelede zaman zaman tansiyon yükselirken, karşılaşmanın 34. dakikasında sarı-kırmızılıların karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e yoğun itirazlarda bulunmasına neden olan bir pozisyon yaşandı.