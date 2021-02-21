Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Son dakika spor haberi: duyurdu! İşte 'ün kırmızı kart açıklaması

Son dakika spor haberi... 'ın 'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin yankıları sürüyor. Karşılaşmada zaman zaman yükselen tansiyon sert müdahalelere neden olurken, maçın 34. dakikasında Babacar ve arasında yaşanan mücadele sonrası hakem 'e sarı-kırmızılı cepheden yoğun kırmızı kart tepkileri yükselmişti. Bu pozisyonla ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 14:16
Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Süper Lig'in 26. haftasının en dikkat çeken ve zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelesinde , zorlu rakibi 'a konuk oldu.

Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Karşılaşmada gülen taraf Emre Kılınç'ın kaydettiği golle olurken, sarı-kırmızılılar zorlu bir virajı kayıpsız dönerek, liderliğini perçinlemiş oldu.

Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Mücadelede zaman zaman tansiyon yükselirken, karşılaşmanın 34. dakikasında sarı-kırmızılıların karşılaşmanın hakemi 'e yoğun itirazlarda bulunmasına neden olan bir pozisyon yaşandı.

Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Sarı Kırmzılılar'ın yıldızı , topu kafa vuruşuyla uzaklaştırmak isterken Alanyasporlu Babacar, havadaki topa ayağı ile müdahale etmek isterken, bir temasta bulundu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Sarı kırmızılılar maçın hakemi 'ten kırmız kart bekledi ancak Babacar'a sarı kart çıktı.

Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Bu karar sonrası maç sırasında Küçük'e yoğun itirazlarda bulunulurken, pozisyonun yankıları karşılaşma sonrası da sürdü.

Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Öte yandan, Khouma Babacar ve ve arasındaki pozisyonun ardından yaşananlarla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Sarı-kırmızılı takım, Khouma Babacar'ın 'nın başına tekmeyle darbesinin olduğunu belirterek, hakem 'e kırmızı kart tepkisinde bulunurken, VAR'dan gelen uyarı sonrası kararını değiştirmemişti.

Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Karşılaşmanın ardından 'a mesaj atan 'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, hakem ile ne koştuklarını sordu.

Son dakika spor haberi: Arda Turan duyurdu! İşte Zorbay Küçük'ün kırmızı kart açıklaması

Ayhan Akman, 'ın kendisine şu şekilde cevap verdiğini açıkladı; "Babacar'ın pozisyonundan sonra hakem , Arda Turan'a; Darbenin şiddeti kırmızı kart için yeterli değil' demiş."

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