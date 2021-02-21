Muslera var panik yok!

Aslan'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, dün akşam da işbaşındaydı. Alanyaspor'a karşı kalesinde devleşen Uruguaylı file bekçisi, 5 net kurtarış yaptı. Güney ekibinin sağlı-sollu ataklarında da yaptığı yerinde çıkışlarla tehlikeyi savuşturan 34 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın dün akşam kazandığı 3 puanda büyük rol oynadı. Sakatlıktan sonra Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta yalnızca 1 kez ağları havalanan Muslera, 3 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.



Sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 7 Süper Lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtardı.

Galatasara, tecrübeli kalecinin bu sezon forma giydiği 7 Süper Lig maçını da kazandı.

Uruguaylı file bekçisi, Alanyaspor karşısında bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.