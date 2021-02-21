Bir tuzağı bertaraf ettik

Fatih Terim: “İlk yarıda oyunun kopması gerekirdi. Pozisyonlar da bulduk. Ancak hakemlerle beraber koparamadık. Penaltı yok, kırmızı kart yok. Böyle şey olur mu ya!”
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:27Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakika sonunda mutlu ve öfkeliydi. Karşılaşmayı kendi karakterlerinin dışında oynamak zorunda kaldıklarını belirten Terim, "Özellikle ikinci yarı buna mecbur kaldık. İkinci bölgede sağlam durduk. İlk yarıda hem gol hem de pozisyonlar bulduk. İlk yarıda oyunun kopması gerekirdi. Ancak hakemlerle beraber koparamadık. İlk yarı ne düşündüysek tuttu. Kalemizde de çok fazla pozisyon vermedik" diye konuştu. İmparator, sözlerine şöyle devam etti: "Şu bir gerçek ki, çok kritik bir 3 puan aldık."
KOLAY YERLERDEN ÇIKMIYORUZ "Sonuç olarak bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içindeyim. Ceza almak istemiyorum ama genç hakem veriyorsunuz. VAR'a da tecrübesiz hakem veriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır? Haftanın en kritik karşılaşması. Kırmızı kart yok, penaltı yok. Böyle şey olur mu ya? Oynamayı seven ikin takımın zevkli bir karşılaşması oldu. Alanyaspor'un da hakkını yememek lazım. Kolay kolay maç vermiyoruz. Bu oyun devam etmeli. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Kolay yerlerden çıkmıyoruz."