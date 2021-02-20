Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

Süper Lig'de 26. haftada zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da tek hedef 3 puan alarak ligdeki liderliği sürdürmek.
Süper Lig'de 26. haftada zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da tek hedef 3 puan alarak ligdeki liderliği sürdürmek.
Takımda sakatlıkları nedeniyle bir süredir formadan uzak kalan yıldızların maç kamp kadrosuna dahil edilmesi yüzleri güldürürken, resmi müsabakalardan 2 maç men cezası alan Arda Turan da kadrodaki yerini aldı.
OPERASYON ORTAYA ÇIKTI
Süper Lig'de şampiyonluk için ezeli rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Galatasaray bir yandan lige odaklanırken, yönetim ve teknik ekibin gizli yürüttüğü ayrılık operasyonu ortaya çıktı.
15 MİLYONLUK HEDEF
Sezon başından beri bekleneni veremeyen oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda yapılacak hamleler sonrasında kulübün kasasında yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir hafifleme gerçekleşecek.
İşte sezon sonu takımdan ayrılması planlanan ve yeni sözleşme imzalanması hedeflenen futbolcular:
RADAMEL FALCAO
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak imza attığı günden bu yana beklenen performansın uzağında kalan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahada ender şans bulabilen Falcao ile sezon sonu yollar ayrılacak.
PLANLAR ARASINDA YOK
Sarı Kırmızılı kulüpte yıllık 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Galatasaray ile 2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Katar ve ABD'den gelen teklifler değerlendirilecek ve oyuncu önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giymeyecek.
BEDELSİZ GÖNDERİLEBİLİR
Sakatlıkları nedeniyle geleceği tartışma konusu olan 35 yaşındaki futbolcu için uygun bir teklif gelmemesi halinde Falcao'nun maaş yükü de göz önünde bulundurulacak ve bedelsiz transfer de gündeme gelecek.
ETEBO
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den 675 bin euro bedelle 1 yıllık kiraladığı Oghenekaro Etebo ile yollar ayrılacak. Galatasaray'da beklenen etkiyi yaratamayan futbolcu, sezon sonunda yeniden İngiltere'nin yolunu tutacak.
MARCELO SARACCHI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bek, sezon sonunda Almanya'ya geri dönecek. Fatih Terim'in beklediği verimi veremediği kaydedilen futbolcu Galatasaray'a imza attıktan sonra bonservis değeri yüzde 40 oranında düşüş kaydetmişti.
MARTIN LINNES
Beşiktaş ve Galatasaray'ın takımına katmak için çaba gösterdiği oyuncu, 2016 yılında 2 milyon euro bedelle Galatasaray'a imza atmıştı. Transfer olduğu günden bu yana takımda bekleneneni karşılayamayan futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açacak.
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Süper Lig'de Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcu önce Fenerbahçe'de ardından da Galatasaray'da forma giydi. Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'da bekleleni veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin ardından sarı kırmızılı formaya veda edecek.
Galatasaray'da takımdan gönderilmesi planlanan oyuncular sayesinde Galatasaray'ın yükü yaklaşık olarak 15 milyon Euro hafifleyecek ve yeni transferler için kaynak oluşturulacak.
MUSLERA'DAN İNDİRİM FEDAKARLIĞI
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için gün sayıyor.
1 MİLYON EURO...
Galatasaray ile yeni sözleşme pazarlığına girişen futbolcu, büyük bir fedakarlık göstererek sarı kırmızılı yönetime yıllık ücretinde 1 milyon Euro tutarında bir indirim yapmaya hazır olduğunu iletti.
EMRE AKBABA'YA YENİ SÖZLEŞME
Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve sık sık sakatlıklar ile mücadele eden futbolcu Emre Akbaba için de formül belirlendi.
1.7 MİLYON KAZANIYOR
Galatasaray'da yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Emre Akbaba ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, kur farkı nedeniyle futbolcuya Türk Lirası üzerinden bir sözleşme önerecek.
KABUL ETMEZSE GİDEBİLİR...
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu Galatasaray ile anlaşamaması halinde serbest kalacak ve yeni sezonda farklı bir takımın formasını giyecek.
BELHANDA'YA YÜZDE 50 İNDİRİM
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda için sarı kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi.
YENİ TEKLİF MASADA
Galatasaray'da yılda 3.3 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanan Galatasaray, Belhanda'ya yıllık 1.5 Milyon Euro önerecek.
EMRE TAŞDEMİR
Saracchi'nin transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes'in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında ligin ikinci yarısı için Emre Taşdemir'in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.