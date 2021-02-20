Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

Son dakika transfer haberi: İşte 'ın gizli planı! Ayrılık ve...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna , , , ve 'i kadrosuna katan sarı kırmızılılarda ayrılacak ve sözleşme teklif edilecek isimler de netleşti. İşte takımdan ayrılacak oyuncular ve tüm detaylar... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:49
Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

Süper Lig'de 26. haftada zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan 'da tek hedef 3 puan alarak ligdeki liderliği sürdürmek.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

Takımda sakatlıkları nedeniyle bir süredir formadan uzak kalan yıldızların maç kamp kadrosuna dahil edilmesi yüzleri güldürürken, resmi müsabakalardan 2 maç men cezası alan Arda Turan da kadrodaki yerini aldı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

OPERASYON ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig'de şampiyonluk için ezeli rakipleriyle kıyasıya mücadele eden bir yandan lige odaklanırken, yönetim ve teknik ekibin gizli yürüttüğü ayrılık operasyonu ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

15 MİLYONLUK HEDEF

Sezon başından beri bekleneni veremeyen oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda yapılacak hamleler sonrasında kulübün kasasında yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir hafifleme gerçekleşecek.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

İşte sezon sonu takımdan ayrılması planlanan ve yeni sözleşme imzalanması hedeflenen futbolcular:

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

RADAMEL FALCAO

'a büyük umutlarla transfer edilen ancak imza attığı günden bu yana beklenen performansın uzağında kalan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahada ender şans bulabilen Falcao ile sezon sonu yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

PLANLAR ARASINDA YOK

Sarı Kırmızılı kulüpte yıllık 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılacak. ile 2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Katar ve ABD'den gelen teklifler değerlendirilecek ve oyuncu önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giymeyecek.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

BEDELSİZ GÖNDERİLEBİLİR

Sakatlıkları nedeniyle geleceği tartışma konusu olan 35 yaşındaki futbolcu için uygun bir teklif gelmemesi halinde Falcao'nun maaş yükü de göz önünde bulundurulacak ve bedelsiz transfer de gündeme gelecek.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

ETEBO

'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den 675 bin euro bedelle 1 yıllık kiraladığı Oghenekaro Etebo ile yollar ayrılacak. Galatasaray'da beklenen etkiyi yaratamayan futbolcu, sezon sonunda yeniden İngiltere'nin yolunu tutacak.


Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

MARCELO SARACCHI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bek, sezon sonunda Almanya'ya geri dönecek. Fatih Terim'in beklediği verimi veremediği kaydedilen futbolcu 'a imza attıktan sonra bonservis değeri yüzde 40 oranında düşüş kaydetmişti.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

MARTIN LINNES

Beşiktaş ve 'ın takımına katmak için çaba gösterdiği oyuncu, 2016 yılında 2 milyon euro bedelle Galatasaray'a imza atmıştı. Transfer olduğu günden bu yana takımda bekleneneni karşılayamayan futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Süper Lig'de Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcu önce Fenerbahçe'de ardından da 'da forma giydi. Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'da bekleleni veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin ardından sarı kırmızılı formaya veda edecek.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

'da takımdan gönderilmesi planlanan oyuncular sayesinde Galatasaray'ın yükü yaklaşık olarak 15 milyon Euro hafifleyecek ve yeni transferler için kaynak oluşturulacak.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

MUSLERA'DAN İNDİRİM FEDAKARLIĞI

'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için gün sayıyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

1 MİLYON EURO...

ile yeni sözleşme pazarlığına girişen futbolcu, büyük bir fedakarlık göstererek sarı kırmızılı yönetime yıllık ücretinde 1 milyon Euro tutarında bir indirim yapmaya hazır olduğunu iletti.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

EMRE AKBABA'YA YENİ SÖZLEŞME

'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve sık sık sakatlıklar ile mücadele eden futbolcu Emre Akbaba için de formül belirlendi.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

1.7 MİLYON KAZANIYOR

'da yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Emre Akbaba ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, kur farkı nedeniyle futbolcuya Türk Lirası üzerinden bir sözleşme önerecek.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

KABUL ETMEZSE GİDEBİLİR...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu ile anlaşamaması halinde serbest kalacak ve yeni sezonda farklı bir takımın formasını giyecek.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

BELHANDA'YA YÜZDE 50 İNDİRİM

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda için sarı kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

YENİ TEKLİF MASADA

'da yılda 3.3 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanan Galatasaray, Belhanda'ya yıllık 1.5 Milyon Euro önerecek.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

EMRE TAŞDEMİR

Saracchi'nin transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes'in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında ligin ikinci yarısı için Emre Taşdemir'in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.

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