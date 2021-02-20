Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın gizli planı! Ayrılık ve...

EMRE AKBABA'YA YENİ SÖZLEŞME Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve sık sık sakatlıklar ile mücadele eden futbolcu Emre Akbaba için de formül belirlendi.

1.7 MİLYON KAZANIYOR Galatasaray'da yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Emre Akbaba ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, kur farkı nedeniyle futbolcuya Türk Lirası üzerinden bir sözleşme önerecek.