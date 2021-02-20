Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Becali yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın listesinde olduğu doğru. Bir kaç ay önce bilgi almak için beni aradılar. Türklerle çok iyi bir ilişkimiz var.

Dürüst olacağım. Türkiye'de ekonomik güç birkaç yıl öncesine göre aynı değil. Kulüplerin hepsinin büyük borcu var. Sanırım futbol takımlarının tüm borcu 2 milyar Euro'ya gidiyor.