Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk ipini göğüsleyerek ekonomik anlamda rahatlamanın hesaplarını yaparken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda potansiyeli olan genç futbolculara yönelmişti.
Sarı-kırmızılılar şampiyonluk ipini göğüsleyerek ekonomik anlamda rahatlamanın hesaplarını yaparken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda potansiyeli olan genç futbolculara yönelmişti.
Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı.
CİMBOM MORUTAN İÇİN DEVREDE
Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan olmuştu.
Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine eklemişti.
1.5 YILDIR YAKINDAN İZLENİYOR
Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST
Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ DOĞRULADI
Romanya'nın ünlü sporcu danışmanı Giovanni Becali, Morutan için Galatasaray'ın devrede olduğunu doğruladı.
Becali yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın listesinde olduğu doğru. Bir kaç ay önce bilgi almak için beni aradılar. Türklerle çok iyi bir ilişkimiz var.
Dürüst olacağım. Türkiye'de ekonomik güç birkaç yıl öncesine göre aynı değil. Kulüplerin hepsinin büyük borcu var. Sanırım futbol takımlarının tüm borcu 2 milyar Euro'ya gidiyor.
Galatasaray Morutan için 2 ya da 3 milyon Euro gibi bir teklif hazırlıyor. Galatasaray'a bu teklif ile transferin zor olacağını ilettim. " dedi.