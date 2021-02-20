Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Son dakika spor haberleri: 'ın teklifini açıkladı!

Son dakika spor haberleri: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Potansiyeli olan genç futbolcuları kadrosuna katmak isteyen teknik direktör 'in son gözdesi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Cimbom'un golcü futbolcu için yapacağı teklif de belli oldu. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:20
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!
Galatasaray tüm planlarını sezon sonunda şampiyonluğa göre yapıyor.
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk ipini göğüsleyerek ekonomik anlamda rahatlamanın hesaplarını yaparken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Cimbom, 'in isteği doğrultusunda potansiyeli olan genç futbolculara yönelmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren 'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

CİMBOM MORUTAN İÇİN DEVREDE

Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine eklemişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

1.5 YILDIR YAKINDAN İZLENİYOR

Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

'IN TEKLİFİNİ DOĞRULADI

Romanya'nın ünlü sporcu danışmanı Giovanni Becali, Morutan için Galatasaray'ın devrede olduğunu doğruladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Becali yaptığı açıklamada, "'ın listesinde olduğu doğru. Bir kaç ay önce bilgi almak için beni aradılar. Türklerle çok iyi bir ilişkimiz var.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Dürüst olacağım. Türkiye'de ekonomik güç birkaç yıl öncesine göre aynı değil. Kulüplerin hepsinin büyük borcu var. Sanırım futbol takımlarının tüm borcu 2 milyar Euro'ya gidiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın teklifini açıkladı!

Morutan için 2 ya da 3 milyon Euro gibi bir teklif hazırlıyor. Galatasaray'a bu teklif ile transferin zor olacağını ilettim. " dedi.

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