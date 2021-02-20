Alanyaspor - Galatasaray | CANLI

Alanyaspor ve Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Alanya'da karşı karşıya geliyor. Cimbom, mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini perçinlemenin peşinde. Alanyaspor ise, Ziraat Türkiye Kupası'nda olduğu gibi zorlu rakibini mağlup etmek istiyor.





İLK 11'LER

ALANYASPOR - Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mostafa

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başladı.

10. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 23 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi. İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Alanyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yenerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.

LİGDE 6 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 20 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 3 maçta (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe) rakiplerini mağlup etti.

MOSTAFA MOHAMED'DEN 4'TE 4

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mohamed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de fileleri 1 kez havalandırdı. Mustafa Muhammed son olarak Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında penaltıdan gol attı.

