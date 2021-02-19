Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: West Bromwich'te Mbaye Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu...

Son dakika transfer haberi: 'te ikilemi! Satın alma opsiyonu...

Son dakika transfer haberleri... Ara transfer döneminde Galatasaray'ın ekibi 'e kiraladığı , performansıyla İngilizleri memnun etmeyi başardı. Ancak oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen kalıcı transferinin önüne engel çıkabilir. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 10:14
Son dakika transfer haberi: West Bromwich'te Mbaye Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu...

'ın, ara transfer döneminde Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i renklerine bağlamasının ardından 'e kiralık olarak gönderdiği , performansıyla İngilizlerin beğenisini kazandı.

Son dakika transfer haberi: West Bromwich'te Mbaye Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu...

Özellikle teknik direktör Sam Allardyce'ın ısrarla istediği Senegalli golcü, yeni takımına çabuk adapte oldu.

Son dakika transfer haberi: West Bromwich'te Mbaye Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu...

Çıktığı 4 maçta 1 gol atan ve bir de asist yapan Diagne'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı ise merak konusu...

Son dakika transfer haberi: West Bromwich'te Mbaye Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre , Diagne'nin sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor ancak takım küme düşmesi halinde oyuncunun teklifi kabul etmeyebileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: West Bromwich'te Mbaye Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu...

Bu arada 'ın da Diagne'yi İngiliz ekibine satarak gelecek parayla Henry Onyekuru'nun bonservisini almak istediği ifade edilmişti.

Son dakika transfer haberi: West Bromwich'te Mbaye Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu...

Albion, 'de 24 maç sonunda topladığı 13 puanla 19. sırada bulunuyor.

SON DAKİKA