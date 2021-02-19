Son dakika transfer haberi: West Bromwich'te Mbaye Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu...

Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i renklerine bağlamasının ardından West Bromwich'e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, performansıyla İngilizlerin beğenisini kazandı.
Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i renklerine bağlamasının ardından West Bromwich'e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, performansıyla İngilizlerin beğenisini kazandı.
Özellikle teknik direktör Sam Allardyce'ın ısrarla istediği Senegalli golcü, yeni takımına çabuk adapte oldu.
Çıktığı 4 maçta 1 gol atan ve bir de asist yapan Diagne'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı ise merak konusu...
İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Bromwich, Diagne'nin sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor ancak takım küme düşmesi halinde oyuncunun teklifi kabul etmeyebileceği belirtildi.
Bu arada Galatasaray'ın da Diagne'yi İngiliz ekibine satarak gelecek parayla Henry Onyekuru'nun bonservisini almak istediği ifade edilmişti.
West Bromwich Albion, Premier Lig'de 24 maç sonunda topladığı 13 puanla 19. sırada bulunuyor.
29 yaşındaki Mbaye Diagne'nin, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.