Dursun Özbek'ten futbol takımını 65 milyon Euro bütçe ile devralan Mustafa Cengiz, 3 senede maliyeti 10 milyon Euro indirdi.
2020-21 sezonunda A Takım'a toplam (futbolcu-teknik heyet maaşları, personel gideri, deplasman masrafı) 55 milyon Euro harcayan G.Saray, 15 milyon Euro tasarrufa gidecek. Yeni sezonda A Takım bütçesi 40 milyon Euro'ya çekilecek.
MUSLERA İNDİRİME HAZIR
5 milyon Euro alan Falcao'ya veda edecek Cimbom'da 10'dan fazla futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Muslera 1 milyon Euro indirime gidecek.