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'dan dev karar! 'ya veda ve 15 milyon euroluk karar

'da son dakika haberi.. .5 milyon Euro kazanan ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, , , ve ’e de veda edecek. İndirimli yeni sözleşmelerle takım bütçesi 55 milyon Euro’dan 40’a çekilecek!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:44 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 00:00
Galatasaray'dan dev karar! Falcao'ya veda ve 15 milyon euro...

Dursun Özbek'ten futbol takımını 65 milyon Euro bütçe ile devralan Mustafa Cengiz, 3 senede maliyeti 10 milyon Euro indirdi.

Galatasaray'dan dev karar! Falcao'ya veda ve 15 milyon euro...

2020-21 sezonunda A Takım'a toplam (futbolcu-teknik heyet maaşları, personel gideri, deplasman masrafı) 55 milyon Euro harcayan G.Saray, 15 milyon Euro tasarrufa gidecek. Yeni sezonda A Takım bütçesi 40 milyon Euro'ya çekilecek.

Galatasaray'dan dev karar! Falcao'ya veda ve 15 milyon euro...

MUSLERA İNDİRİME HAZIR
5 milyon Euro alan 'ya veda edecek Cimbom'da 10'dan fazla futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Muslera 1 milyon Euro indirime gidecek.

Galatasaray'dan dev karar! Falcao'ya veda ve 15 milyon euro...

3.3 milyon Euro kazanan Belhanda'ya yönetimin teklifi 1.5 milyon Euro. 1.75 milyon Euro kazanan Emre Akbaba'ya TL üzerinden yeni anlaşma sunulacak.

Galatasaray'dan dev karar! Falcao'ya veda ve 15 milyon euro...

TERİM RAPORUNU VERDİ
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kiralık oyuncular ve ile devam edilmeyecek, 2.5 milyon Euro kasada kalacak.

Galatasaray'dan dev karar! Falcao'ya veda ve 15 milyon euro...

1 milyon 400 bin Euro garanti ücret alan ve 7 milyon TL ödenen Özbayraklı da yeni sezonda yok. Bu operasyonla bütçede 15 milyon Euro azalma sağlanacak. 'nun parası da yeni transferlere ayrılacak. (Sabah)

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