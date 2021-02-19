3.3 milyon Euro kazanan Belhanda'ya yönetimin teklifi 1.5 milyon Euro. 1.75 milyon Euro kazanan Emre Akbaba'ya TL üzerinden yeni anlaşma sunulacak.

TERİM RAPORUNU VERDİ Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile devam edilmeyecek, 2.5 milyon Euro kasada kalacak.

1 milyon 400 bin Euro garanti ücret alan Linnes ve 7 milyon TL ödenen Şener Özbayraklı da yeni sezonda yok. Bu operasyonla bütçede 15 milyon Euro azalma sağlanacak. Falcao'nun parası da yeni transferlere ayrılacak. (Sabah)