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Son dakika spor haberleri: 'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasında 'la karşılacak olan Galatasaray, kamp yaptığı 'da hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan isimlerden iyi haber geldi. Galatasaray, 'la yapacağı maç için Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao gibi isimleri de kafileye dahil etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:04 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:06
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

'de heyecan 26. hafta müsabakaları ile sürecek. Ezeli rakipleriyle kıyasıya zirve mücadelesi veren ve averajla liderlik koltuğunda oturan , 'la oynayacağı maç öncesi 'ya erken gidip kampa girmişti. Kafilede bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao gibi isimler de yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, maç öncesi hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Kulübün sosyal medya hesabı da antrenmandan kareleri paylaştı.

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