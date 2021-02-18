Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de heyecan 26. hafta müsabakaları ile sürecek. Ezeli rakipleriyle kıyasıya zirve mücadelesi veren ve averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maç öncesi Antalya'ya erken gidip kampa girmişti. Kafilede bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao gibi isimler de yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, maç öncesi hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Kulübün sosyal medya hesabı da antrenmandan kareleri paylaştı.