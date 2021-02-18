Haberler Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Son dakika haberi: 'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasında 'la karşılacak olan Galatasaray, kamp yaptığı 'da hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:04
Son dakika haberi: Galatasaray Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

'de heyecan 26. hafta müsabakaları ile sürecek. Ezeli rakipleriyle kıyasıya zirve mücadelesi veren ve averajla liderlik koltuğunda oturan , 'la oynayacağı maç öncesi 'ya erken gidip kampa girmişti.

Sarı-kırmızılılar, maç öncesi hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Kulübün sosyal medya hesabı da antrenmandan kareleri paylaştı.

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