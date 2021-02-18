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'ın 'a karşı kötü istatistiği taraftarı endişelendiriyor!

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasında Aytemiz 'a konuk olacak Galatasaray'ın, son zamanlarda rakibine karşı oldukça zorlandığı dikkat çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:00
Galatasaray'ın Alanyaspor'a karşı kötü istatistiği taraftarı endişelendiriyor!

'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son olarak sahasında 'yı 2-1 mağlup eden ve liderlik koltuğunda oturan , deplasmanda Aytemiz 'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi, rakibiyle yaptığı son maçlardaki kötü istatistik taraftarları endişelendiriyor.

Galatasaray, 'a karşı son zamanlarda çok zorlanıyor. Takvim'de yer alan habere göre güçlü rakibiyle oynadığı son 3 resmi karşılaşmayı da kaybeden sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise son 3 maçta 8 puan kaybederek oldukça kötü bir istatistiğe imza attı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak rakibiyle 10 Şubat'ta çeyrek finalinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti.

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