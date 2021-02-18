Haberler Galatasaray Cimbom’a dev stoper

’a dev stoper

Takımı gençleştirmek isteyen , Fatih 'ten Fatih Kurucuk'u da gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekibin 1.92 metre boyundaki savunma oyuncusuyla görüşmek için, Karagümrük Başkanı 'dan izin istediği öğrenildi. 'ın stoper istemesi üzerine , Ocak ayında transferi sırasında Karagümrük'le bir dizi temasta bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. ve formaları da giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'de 10, kupada 2 maçta oynadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 00:14 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Cimbom’a dev stoper
Takımı gençleştirmek isteyen , Fatih 'ten Fatih Kurucuk'u da gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekibin 1.92 metre boyundaki savunma oyuncusuyla görüşmek için, Karagümrük Başkanı 'dan izin istediği öğrenildi. 'ın stoper istemesi üzerine , Ocak ayında transferi sırasında Karagümrük'le bir dizi temasta bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. ve formaları da giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'de 10, kupada 2 maçta oynadı.
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