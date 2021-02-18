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ve için kapışıyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve bu kez de MKE 'nün 22 yaşındaki ön liberosu için karşı karşıya...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:33 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray ve Fenerbahçe Atakan için kapışıyor!

ile transferde bir kez daha karşı karşıya… 'nün genç ön liberosu Çankaya için birbirlerini tartıyorlar. Yarış bu kez erken başladı. Galatasaray'ın nedeni istedikleri her oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olması...

Fenerbahçe'nin gerekçesi transferi sezon sonuna bırakmadan rakamlar zirveye ulaşmadan işi bitirmek. Fenerbahçe, sözleşmesi her ne kadar sezon sonunda bitecek olsa da 22 yaşındaki futbolcu için Ankaragücü'ne bir nevi bonservis anlamına gelecek bonus teklif ediyor. Galatasaray cephesi ise elden çıkaracağı oyuncularda kolaylık. Fenerbahçe, Atakan'ı 'ya, Galatasaray ise 'a alternatif olarak düşünüyor. Bu kez kim kazanacak; zaman gösterecek.

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