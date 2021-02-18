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Turan için geri sayım!

ile bir yılı performans opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan Turan hedefine ulaşmak üzere... Sözleşmesinin uzaması için ligde 22 maçta ilk 11'de forma giymesi gereken futbolcunun opsiyonunun devreye girmesine 7 maç kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 00:23 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Arda Turan için geri sayım!

ile bir yılı performans opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan Turan hedefine ulaşmak üzere... Sözleşmesinin uzaması için ligde 22 maçta ilk 11'de forma giymesi gereken futbolcunun opsiyonunun devreye girmesine 7 maç kaldı.

Kalan 16 haftanın 7'sinde ilk 11'de oynaması halinde bir yıl daha sözleşmesi uzayacak ve gelecek sezon 5 milyon TL alacak. Kariyer planını futbolu Galatasaray'da bırakacak şekilde yapan Arda, devamında da 'in teknik heyetinde yer almak istiyor.

NE PARA NE PUL, G.SARAY KALBİMDE

Sözleşmesındekı opsiyon maddesiyle ilgili FOTOMAÇ'a konuşan , bunu sorun etmediğini söyledi. Şu anda şampiyonluğa odaklandığını ifade eden yıldız futbolcu, "Galatasaray ile kalpten ve gönülden bağlıyım. Ne para ne pul benim için önemli. 'Kal' dedikleri anda her türlü hizmet ederim" dedi.

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