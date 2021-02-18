Arda Turan için geri sayım!

Galatasaray ile bir yılı performans opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan hedefine ulaşmak üzere... Sözleşmesinin uzaması için ligde 22 maçta ilk 11'de forma giymesi gereken futbolcunun opsiyonunun devreye girmesine 7 maç kaldı.

Kalan 16 haftanın 7'sinde ilk 11'de oynaması halinde bir yıl daha sözleşmesi uzayacak ve gelecek sezon 5 milyon TL alacak. Kariyer planını futbolu Galatasaray'da bırakacak şekilde yapan Arda, devamında da Terim'in teknik heyetinde yer almak istiyor.

NE PARA NE PUL, G.SARAY KALBİMDE



Sözleşmesındekı opsiyon maddesiyle ilgili FOTOMAÇ'a konuşan Arda Turan, bunu sorun etmediğini söyledi. Şu anda şampiyonluğa odaklandığını ifade eden yıldız futbolcu, "Galatasaray ile kalpten ve gönülden bağlıyım. Ne para ne pul benim için önemli. 'Kal' dedikleri anda her türlü hizmet ederim" dedi.