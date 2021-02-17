Yedlin krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Newcastle United'ın deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilmesinin ardından ortalık karıştı.
Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Newcastle United'ın deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilmesinin ardından ortalık karıştı.
Bunun nedeni ise siyah-beyazlı takımın sağ beki Emil Krafth'ın 90 dakika boyunca çok çok kötü bir performans sergilemesi.
Takvim'de yer alan habere göre Newcastle United taraftarı, Galatasaray'a transfer olan DeAndre Yedlin'in göndermesine büyük tepki gösterip, maçın ardından teknik direktör Steve Bruce'u eleştiri yağmuruna tuttu.
Krafth, Chelsea'nin yıldızı Timo Werner karşısında çok zor durumlara düşerken, Alman forvet 1 gol atıp 1 golün de hazırlayıcısı oldu.
Takımın diğer sağ beki Javier Manquillo'nun da sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini belirten taraftarlar, "Yedlin'in gönderilmesi büyük bir hataydı ve biz şimdi bu hatanın bedelini ödüyoruz. Giden sağ bek Yedlin değil Krafth olmalıydı" yorumunu yaptı.
Karşılaşma sonrası basın toplantısının gündemi de DeAndre Yedlin oldu.
Newcastle Teknik Direktörü Steve Bruce, ABD'li yıldızın ayrılığıyla ilgili eleştirilere, "Takımda üç sağ bekimiz vardı. Ve biz bir karar verdik. Bazen böyle kararlar vermeye mecbur kalıyorsunuz. Başka birinin takıma girmesi için bir yol açmalıydık. Bu konuda bir pişmanlığım yok" yanıtını verdi.