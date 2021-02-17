Haberler Galatasaray Yedlin krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

Son dakika haberleri... 'de 25 hafta sonunda topladığı 51 puanla lider konumda bulunan Galatasaray'ın yükselen grafiğinde devre arası transferlerinin payı büyük. Sarı-kırmızılıların 'dan kadrosuna kattığı ise eski takımında krize neden oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:26
Yedlin krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren 'ın deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilmesinin ardından ortalık karıştı.

Yedlin krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

Bunun nedeni ise siyah-beyazlı takımın sağ beki Emil Krafth'ın 90 dakika boyunca çok çok kötü bir performans sergilemesi.

Yedlin krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

Takvim'de yer alan habere göre taraftarı, 'a transfer olan DeAndre 'in göndermesine büyük tepki gösterip, maçın ardından teknik direktör Steve Bruce'u eleştiri yağmuruna tuttu.

Yedlin krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

Krafth, Chelsea'nin yıldızı Timo Werner karşısında çok zor durumlara düşerken, Alman forvet 1 gol atıp 1 golün de hazırlayıcısı oldu.

Yedlin krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

Takımın diğer sağ beki Javier Manquillo'nun da sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini belirten taraftarlar, "'in gönderilmesi büyük bir hataydı ve biz şimdi bu hatanın bedelini ödüyoruz. Giden sağ bek Yedlin değil Krafth olmalıydı" yorumunu yaptı.

Yedlin krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

Karşılaşma sonrası basın toplantısının gündemi de DeAndre oldu.

Yedlin krizi! Eleştiri yağmuruna tuttular

Newcastle Teknik Direktörü Steve Bruce, ABD'li yıldızın ayrılığıyla ilgili eleştirilere, "Takımda üç sağ bekimiz vardı. Ve biz bir karar verdik. Bazen böyle kararlar vermeye mecbur kalıyorsunuz. Başka birinin takıma girmesi için bir yol açmalıydık. Bu konuda bir pişmanlığım yok" yanıtını verdi.

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