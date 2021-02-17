Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

Son dakika spor haberi: 'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

Son dakika transfer haberi... 'ten 1.5 yıllığına kiralanan ve Avrupalı menajerlerin listesine giren Mostafa Mohamed'in, bonservisi aralık ayında alınacak. Maaşına zam yapılacak ve sözleşmesine de 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli yazdırılacak. İşte Galatasaray'ın Mohamed operasyonunun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:43 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:15
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katarak turnayı gözünden vurdu. Golcü futbolcu geldiği gibi değerlendi. Mısırlı oyuncu her maçta gol atmasından sonra Avrupalı menajerler ve gözlemcilerin izleme listelerine girdi. Ancak Galatasaray'ın keyfi yerine...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

Çünkü 2 milyon dolara 1.5 yıllığına kiraladığı Mohamed'in bonservisini en doğru zamanda alacak. Sonrasında gelecek tekliflere göre hareket edecek. Sarı-kırmızılıların hedefi, Mohamed'in bonservisini aldıktan sonra 5 yıllık kontrat yapıp sözleşmeye 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazdırmak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEKLER
Bonservisinin 2021'in Aralık ayında alınması planlanan Mısırlı yıldız istenen bedel gelmese bile uzun süre hizmet edecek. Yıllık maaşı 725 bin dolardan 1.5 milyon euro'ya çıkarılacak futbolcunun maaşı her yıl artacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

Bu konuda protokol hazırlıkları başlarken Mohamed'le de kısa sürede görüşülecek. Aralık ayına kadar oyuncuya bir teklif gelse bile etkilenmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Mısır ekibine satın alma bedeli olan 4 milyon doları ödeyerek onları aradan çıkaracak. Böylece oyuncunun satışından elde edilecek rakam kulübün kasasına girecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

ZAMALEK'İN HAKKI YOK
Mostafa Mohamed'in performansı Mısır'da da yakından takip edilirken Mısırlı bir gazeteciden dikkat çeken bir iddia gelmişti. Buna göre, oyuncuya 4 milyon dolar üzerinde bir teklif gelmesi halinde 'ın satın alma bedeli geçersiz olacaktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

Ancak sarı-kırmızılı yöneticiler, bu iddiayı sert bir dille yalanlarken golcü futbolcunun satın alma hakkının kendilerinde olduğunu ve buna KAP bildiriminde de açık bir şekilde yer verdiklerine dikkat çektiler.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

HERKES PEŞİNDE
Mostafa Mohamed, biri kupa olmak üzere çıktığı 4 maçta 4 gol atarak kariyerine parlak bir başlangıç yaptı. Türkiye'de manşetlere çıkan Mısırlı yıldız, ünlü menajerlerin de dikkatini çekmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

1 AYDA 6 MAÇ
Süper Lig'de 6'da 6 yaparak averajla zirvenin sahibi olan , Alanya maçıyla yeni bir seriye başlayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

30 günde 6 maça çıkacak sarı-kırmızılar, 3 deplasman, 3 iç saha maçı oynayacak. 20 Şubat'tan 21 Mart'a kadar Alanya (Deplasman), Erzurum, Ankaragücü (Deplasman), Sivas, Kayseri (Deplasman) ve Rize ile karşılaşacak Cimbom, ardından milli araya girecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

ANTALYA'YA UÇUŞ
, ligde cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün başlıyor. Sarı-kırmızılılar, 11.00'de antrenmana çıkacak. 16.30'da ise özel uçakla Antalya'ya gidecek ve burada çalışmalarını sürdürecek.

SON DAKİKA