Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katarak turnayı gözünden vurdu. Golcü futbolcu geldiği gibi değerlendi. Mısırlı oyuncu her maçta gol atmasından sonra Avrupalı menajerler ve gözlemcilerin izleme listelerine girdi. Ancak Galatasaray'ın keyfi yerine...
Çünkü 2 milyon dolara 1.5 yıllığına kiraladığı Mohamed'in bonservisini en doğru zamanda alacak. Sonrasında gelecek tekliflere göre hareket edecek. Sarı-kırmızılıların hedefi, Mohamed'in bonservisini aldıktan sonra 5 yıllık kontrat yapıp sözleşmeye 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazdırmak.
EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEKLER
Bonservisinin 2021'in Aralık ayında alınması planlanan Mısırlı yıldız istenen bedel gelmese bile uzun süre hizmet edecek. Yıllık maaşı 725 bin dolardan 1.5 milyon euro'ya çıkarılacak futbolcunun maaşı her yıl artacak.