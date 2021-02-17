Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mohamed operasyonu! Aralık ayında...

Bu konuda protokol hazırlıkları başlarken Mohamed'le de kısa sürede görüşülecek. Aralık ayına kadar oyuncuya bir teklif gelse bile Galatasaray etkilenmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Mısır ekibine satın alma bedeli olan 4 milyon doları ödeyerek onları aradan çıkaracak. Böylece oyuncunun satışından elde edilecek rakam kulübün kasasına girecek.

ZAMALEK'İN HAKKI YOK

Mostafa Mohamed'in performansı Mısır'da da yakından takip edilirken Mısırlı bir gazeteciden dikkat çeken bir iddia gelmişti. Buna göre, oyuncuya 4 milyon dolar üzerinde bir teklif gelmesi halinde Galatasaray'ın satın alma bedeli geçersiz olacaktı.